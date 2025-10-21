  1. Clienti privati
Mercati azionari La borsa svizzera chiude in ribasso, SMI -0,10%

SDA

21.10.2025 - 17:44

È stata una giornata con bassi volumi di contrattazione.
Keystone

La borsa svizzera chiude in lieve ribasso una seduta assai poco movimentata: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'622,70 punti, in flessione dello 0,10% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

21.10.2025, 17:44

21.10.2025, 17:46

La giornata si è presentata sostanzialmente povera di impulsi e di conseguenza i volumi di contrattazioni sono stati relativamente limitati. Gli operatori hanno descritto l'atmosfera generale come dominata dall'incertezza.

A causare grattacapi agli investitori è al momento soprattutto la vertenza commerciale fra Stati Uniti e Cina. Malgrado i segnali di avvicinamento delle posizioni – un nuovo round di colloqui ad alto livello è previsto in settimana in Malaysia – si teme l'impatto delle turbolenze sulla congiuntura mondiale, che potrebbero avere effetti a cascata sugli utili aziendali.

Sul fronte interno i riflettori erano puntati su Richemont (-0,09% a 160,40 franchi), dopo la pubblicazione degli ultimi dati sull'export orologiero. In modo non perfettamente unitario si sono mossi i valori particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (-0,81% a 58,50 franchi), Amrize (+0,86% a 38,90 franchi), Geberit (+0,73% a 608,00 franchi), Holcim (+0,93% a 67,60 franchi), Kühne+Nagel (+0,68% a 156,35 franchi) – che ha annunciato un ampliamento logistico in Thailandia – e Sika (+0,40% a 176,25 franchi).

In ambito finanziario UBS (-0,86% a a 30,02 franchi) ha avuto più difficoltà di Partners Group (+0,69% a 988,20 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Re (+1,30% a 147,85 franchi) e Zurich (+1,01% a 561,20 franchi) sono stati preferiti a Swiss Life (+0,21% a 856,20 franchi).

Ha cercato di trainare il listino Novartis (+0,40% a 104,56 franchi), ma scarso supporto è giunto dagli altri due pesi massimi difensivi, Nestlé (-1,64% a 82,57 franchi) e Roche (-0,11% a 288,80 franchi).

Nel mercato allargato Swatch (-2,99% a 171,70 franchi) ha subito l'impatto del rallentamento dell'esportazione di orologi verso gli Stati Uniti. Huber+Suhner (-0,55% a 144,20 franchi) ha informato sull'andamento degli affari, mentre Cosmo (+5,67% a 68,90 franchi) ha beneficiato del via libera nell'Ue al suo farmaco Winlevi, un trattamento contro l'acne.

