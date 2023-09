È stato un inizio di settimana senza scossoni. Keystone

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta chiusa in lieve ribasso: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'053,59 punti, in flessione dello 0,19% rispetto a venerdì.

Il mercato ha aperto in modo positivo, ma con il trascorrere delle ore i guadagni si sono fatti sempre più evanescenti. Pur rivelandosi lievemente inferiore alle attese, il dato sul prodotto interno lordo elvetico (crescita zero nel secondo trimestre) non ha influenzato negativamente l'umore generale.

La giornata si è presentata peraltro assai tranquilla, sulla scia dell'assenza di indicazioni da Wall Street e, più in generale, dagli Stati Uniti, impegnati a festeggiare il Labor Day. I dati sul mercato del lavoro statunitense pubblicati alla fine della settimana scorsa – la disoccupazione è aumentata – hanno però riacceso le speranze di una fine del ciclo di rialzi dei tassi di interesse negli Usa.

In materia di politica monetaria si cerca di prevedere anche le prossime mosse dalla Banca centrale europea (Bce) – oggi la presidente Christine Lagarde ha assicurato che l'istituto riporterà «tempestivamente» l'inflazione al 2% – mentre sul fronte congiunturale sono state accolte con favore le misure adottate dal governo cinese per stimolare l'economia.

In Svizzera i riflettori erano puntati su Nestlé (-0,40% a 105,04 franchi), che ha trovato un acquirente per Palforzia, il farmaco contro l'allergia agli arachidi che non è più in linea con gli interessi strategici del gruppo. Poco ispirati sono apparsi anche gli altri due pesi massimi difensivi, Roche (-0,69% a 257,65 franchi) e Novartis (-0,36% a 89,03 franchi).

In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente legati ai cicli economici quali ABB (+0,03% a 33,32 franchi), Holcim (-0,86% a 57,66 franchi), Sika (+0,20% a 247,50 franchi), Kühne+Nagel (-1,65% a 256,40 franchi) e Geberit (+0,22% a 456,40 franchi). In ambito finanziario ha continuato a fare passi in avanti UBS (+1,24% a 23,71 franchi), al centro di un acceso dibattito politico-economico in relazione alla sua grandezza, dopo l'integrazione di Credit Suisse.

Nel mercato allargato in primo piano si è trovata Swatch (+1,55% a 255,20 franchi), che potrebbe lanciare un nuovo orologio in collaborazione con Blancpain, sulla falsariga di quanto avvenuto con Omega per il Moonswatch. Burkhalter (+3,34% a 95,90 franchi) ha pubblicato i risultati semestrali e un certo interesse ha suscitato Flughafen Zurich (-0,33% a 181,10 franchi), che in occasione della giornata degli investitori ha confermato i suoi obiettivi di medio termine.

