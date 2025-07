Si è parlato tanto ancora una volta di dazi. Keystone

La borsa svizzera avvia l'ultima settimana di luglio con una seduta a lungo positiva, ma poi chiusa in moderato ribasso: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'914,95 punti, in flessione dello 0,34% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA SDA

In primo piano è rimasto il tema dei dazi. Gli operatori sperano che l'accordo sottoscritto da Stati Uniti e Unione europea porti a un generale allentamento delle tensioni nell'ambito delle vertenze commerciali. Certo rimangono ancora molte incertezze e i più vedono l'intesa come sbilanciata a favore di Washington, cosa che pesa sui corsi. Per quanto riguarda i colloqui tra Usa e Cina si prevede che le parti si concedano reciprocamente altri 90 giorni per i negoziati. La Svizzera è da parte sua sempre in attesa di novità.

La settimana si annuncia stimolante anche su altri fronti. In particolare gli investitori nei prossimi giorni presteranno attenzione alla riunione di politica monetaria della Federal Reserve e al rapporto mensile sul mercato del lavoro statunitense, nonché a numerosi dati aziendali di colossi internazionali, primi fra tutti Apple, Microsoft e Amazon.

Nella Confederazione sorvegliate speciali erano Novartis (+0,53% a 93,34 franchi) e Roche (+0,54% a 260,60 franchi), dopo che è emerso come i dazi del 15% sui prodotti Ue si applicheranno anche ai farmaci, finora esentati da barriere doganali: in tutta Europa il settore temeva però tariffe ancora più alte. Meno tonico è apparso il terzo peso massimo difensivo, Nestlé (-1,38% a 72,31 franchi).

In modo non perfettamente unitario si sono mossi valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-0,49% a 52,90 franchi), Holcim (-1,01% a 64,48 franchi), Amrize (-0,17% a 40,83 franchi), Geberit (-0,32% a 624,80 franchi), Kühne+Nagel (+0,62% a 171,25 franchi) e Sika (-1,01% a 206,50 franchi). Logitech (-0,16% a 76,60 franchi) è apparsa in lieve calo, in attesa di conoscere nella tarda serata di domani i risultati trimestrali.

Nel comparto finanziario UBS (-0,10% a 30,36 franchi) ha arrancato vicino a Partners Group (-0,04% a 1120,50 franchi). Hanno perso terreno nel finale gli assicurativi Zurich (-0,79% a 552,80 franchi), Swiss Re (-0,44% a 146,20 franchi) e Swiss Life (-0,69% a 839,20 franchi).

Nel mercato allargato va segnalato il calo di Swatch (-5,51% a 159,95 franchi), dopo diverse sedute positive. Stadler Rail (+0,55% a 22,00 franchi) ha comunicato di aver ricevuto un'importante commessa in Germania, mentre Landis+Gyr (+4,89% a 70,80 franchi) è stata favorita da una raccomandazione di Berenberg.