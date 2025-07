Non è stata una giornata entusiasmante per il mercato elvetico. Keystone

La borsa svizzera avvia la nuova settimana con una seduta poco movimentata: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'936,89 punti, in flessione dello 0,38% rispetto a venerdì.

«È la stagione delle vacanze, quindi come previsto non succede molto», commenta un operatore. Ma la calma potrebbe essere ingannevole, mette in guardia un analista: «soprattutto nelle fasi di minore liquidità, possono verificarsi improvvise turbolenze sui mercati».

La settimana si presenta peraltro cruciale su vari fronti. In Svizzera circa una quarantina di aziende quotate informeranno sull'andamento degli affari, mentre in ambito di politica monetaria vi è attesa per le decisioni che saranno adottate giovedì dalla Banca centrale europea (Bce): secondo gli esperti l'istituto dovrebbe dovrebbe mantenere i tassi invariati, dopo sette tagli consecutivi, malgrado la minaccia del presidente americano Donald Trump di imporre dazi del 30% sulle importazioni dall'Unione europea.

Oggi in primo piano si è trovata ABB (+0,65% a 52,58 franchi), favorita da una raccomandazione di Citigroup. In modo non unitario hanno terminato altri valori particolarmente sensibili ai cicli economici come Amrize (-1,48% a 39,60 franchi), Geberit (-0,64% a 617,60 franchi), Holcim (+0,22% a 64,10 franchi), Kühne+Nagel (-0,61% a 170,25 franchi) e Sika (+0,30 a 202,80 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (+0,80% a 29,16 franchi) si è mossa non lontano da Partners Group (+0,53% a 1128,00 franchi). Fra gli assicurativi Swiss Re (+1,70% a 146,60 franchi) è stata preferita a Swiss Life (+0,39% a 832,00 franchi) e a Zurich (+0,21% a 560,20 franchi).

Roche (-1,12% a 255,60 franchi) è stata interessata da due notizie negative riguardanti preparati suoi o della sua controllata Genentech. Scarsamente ispirati si sono rivelati anche gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-0,80% a 91,55 franchi) e Nestlé (-0,91% a 77,01 franchi).

Nel mercato allargato Belimo (+1,12% a 900,50 franchi) ha pubblicato risultati semestrali bene accolti dagli esperti. Swatch (invariata a 140,45 franchi) ha sofferto inizialmente per un abbassamento di obiettivo di corso operato da Berenberg.