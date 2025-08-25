Avvio di settimana debole a Zurigo come nelle altre piazze finanziarie europee. Keystone

La borsa svizzera chiude in ribasso la prima seduta della settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'206.36 punti, in flessione dello 0,48% rispetto a venerdì scorso.

La sessione odierna è stata caratterizzata da scambi contenuti e l'indice SMI, dopo un avvio debole, ha brevemente toccato la zona positiva prima di ripiegare nuovamente in territorio negativo. «Mancano impulsi al mercato», ha spiegato un operatore, sottolineando l'assenza di scambi a Londra per un giorno festivo e i bassi volumi di contrattazione, tanto che anche le borse di Francoforte e Parigi si sono mosse in terreno negativo.

Il discorso di Jerome Powell, presidente della Fed, di venerdì scorso continua a dominare le discussioni. Gli operatori hanno rilevato un miglioramento generale dell'umore sui mercati azionari, con aspettative di tagli dei tassi. Tuttavia, non mancano voci caute: «La situazione non è ancora risolta», ha messo in guardia un esperto.

Nuove indicazioni sulla politica monetaria statunitense potrebbero arrivare dai dati attesi nella seconda metà della settimana, tra cui l'indice PCE sull'inflazione e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.

Tornando al listino elvetico, le variazioni dei principali titoli blue chip non hanno denotato chiari trend settoriali.

Tra i maggiori ribassi, Nestle (-1,30%, a 74.88 franchi), Swiss Life (-1.13%, a 896 franchi), Givaudan (-0,76%, a 3404 franchi) e Novartis (0,71%, a 101.24 franchi). Sull'altro fronte spiccano Partners Group (+2,08%, a 1128 franchi), Logitech (+1,99%, a 82.12 franchi), Lonza (+1,02%, a 572.80 franchi), Richemont (+0,97%, a 135.15 franchi) e Amrize (+0,78%, a 41.22 franchi), che consolida i guadagni di venerdì, quando aveva beneficiato delle speranze di stimoli economici post-Powell.