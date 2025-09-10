È stata un'altra giornata di attesa, prima di sapere le ultime novità riguardo all'inflazione negli Stati Uniti. Keystone

La borsa svizzera chiude in ribasso, per la quarta volta consecutiva: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'217,46 punti, in contrazione dello 0,52% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

In un primo momento i corsi sono stati sostenuti dalla prospettiva di un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve, anche alla luce degli ultimi deboli dati sul mercato del lavoro americano, ma con il trascorrere delle ore l'entusiasmo è andato scemando. L'indice dei prezzi alla produzione negli Usa è sceso più del previsto in luglio e ora si attendono gli ultimi dati sull'inflazione, che saranno pubblicati domani.

In primo piano sono tornate anche le tensioni geopolitiche, dopo che Israele ha attaccato i vertici del movimento islamista Hamas a Doha, capitale dello stato del Qatar. Preoccupazioni sorgono anche per l'intrusione di droni forse russi nello spazio aereo polacco. Gli investitori seguono anche gli sviluppi politici in Francia, con la nomina del nuovo primo ministro Sébastien Lecornu.

Sul fronte interno Logitech (+0,84% a 86,28 franchi) ha annunciato l'arrivo alla presidenza del consiglio di amministrazione di Guy Gecht. In ordine sparso si sono mossi i valori maggiormente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+1,65% a 56,62 franchi), Amrize (-2,14% a 42,55 franchi), Geberit (-0,20% a 598,20 franchi), Holcim (+0,48% a 67,40 franchi), Kühne+Nagel (-0,88% a 163,40 franchi) e Sika (-0,73% a 184,30 franchi).

In ambito finanziario UBS (-0,06% a 31,93 franchi) ha faticato a tenere il passo di Partners Group (+0,38% a 1063,00 franchi). Con accenti diversi hanno terminato gli assicurativi Swiss Life (+0,02% a 834,20 franchi), Zurich (-0,42% a 573,60 franchi) e Swiss Re (-1,24% a 139,90 franchi).

Ha cercato di sostenere il listino Nestlé (+0,03% a 73,56 franchi), mentre si sono defilati gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-1,29% a 100,74 franchi) e Roche (-1,33% a 266,10 franchi).

Nel mercato allargato Baloise (+1,05% a 201,20 franchi) ha diffuso risultati semestrali superiori alle previsioni. Ha informato sull'andamento degli affari anche MCH (invariata a 3,50 franchi).