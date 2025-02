I mercati continuano a temere un'escalation globale sul fronte commerciale. Keystone

La borsa svizzera chiude anche la seconda seduta della settimana in ribasso: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'475,49 punti, in flessione dello 0,57% rispetto a ieri.

Keystone-SDA, hm, ats SDA

Al centro delle discussioni sono rimaste le dispute commerciali avviate dalla nuova amministrazione americana. Un certo sollievo è giunto sulla scia della notizia che il presidente Donald Trump vuole rinviare di un mese l'introduzione di dazi sulle importazioni da Messico e Canada. Ma le speranze si sono un po' smorzate dopo la reazione della Cina, che ha varato un pacchetto di contromisure doganali contro gli Usa, in particolare nel settore energetico. La partita rimane inoltre aperta in relazione all'Europa, con possibili ricadute in particolare per l'industria elvetica.

In primo piano figurava oggi UBS (-7,05% a 29,55 franchi), che ha presentato utili trimestrali superiori alle attese: l'azione ha però sofferto per l'incertezza che continua a interessare il tema dei requisiti di capitale. Nello stesso ambito finanziario si è difesa meglio Partners Group (-0,04% a 1378,50 franchi), mentre non hanno presentato un andamento perfettamente unitario gli assicurativi Swiss Re (+0,32% a 139,30 franchi), Swiss Life (invariata a 741,40 franchi) e Zurich (+0,49% a 557,00 franchi).

In ordine sparso si sono mossi i valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+0,65% a 49,35 franchi), Geberit (-0,20% a 503,20 franchi), Holcim (-0,37% a 90,44 franchi), Kühne+Nagel (-0,79% a 201,60 franchi) e Sika (+0,26% a 228,20 franchi). Ha sostenuto il listino Roche (+0,11% a 286,00 franchi), mentre gli altri due pesi massimi, Nestlé (-0,51% a 77,46 franchi) e Novartis (+0,52% a 95,59 franchi), sono stati trascinati dalla corrente generale.

Nel mercato allargato acquisti sono stati segnalati su Medacta (+10,71% a 128,20 franchi), che ha presentato un fatturato in netta crescita. Julius Bär (+0,11% a 55,64 franchi) si è stabilizzata, dopo aver perso ieri il 13% sulla scia delle ultime informazioni sull'andamento degli affari.