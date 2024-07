È stata una giornata poco convincente per il mercato elvetico. Keystone

La borsa svizzera chiude in ribasso, per la quarta volta nelle ultime cinque sedute: l'indice dei titoli guida SMI ha terminato a 12'203,17 punti, in flessione dello 0,62% rispetto a ieri.

SDA

Gli operatori erano chiamati ad affrontare a livello globale una miriade di risultati aziendali, che hanno finora mostrato luci e ombre. Negli Stati Uniti Alphabet, la holding a cui fa capo Google, ha chiuso il secondo trimestre con conti sopra le attese, ma Tesla ha deluso: in entrambi i casi comunque sono scattate le vendite a Wall Street.

L'attenzione si sta inoltre già spostando agli importanti dati macroeconomici americani che saranno pubblicati nei prossimi due giorni, relativi al prodotto interno lordo (Pil) e all'inflazione: potrebbero fornire indicazioni riguardo alle future mosse della Federal Reserve in materia di tassi d'interesse.

Sul fronte interno Logitech (-0,98% a 79,10 franchi) ha approfittato inizialmente dei commenti degli analisti seguiti alla pubblicazione, ieri, dei risultati trimestrali, ma si è poi persa nel finale. Tutti con il segno meno si sono mostrati i valori particolarmente sensibili alla congiuntura quali ABB (-2,07% a 48,37 franchi), Holcim (-1,50% a 83,94 franchi), Kühne+Nagel (-0,26% a 268,20 franchi), Geberit (-2,60% a 553,40 franchi) e Sika (-1,47% a 262,00 franchi).

Nel comparto finanziario UBS (-2,04% a 26,85 franchi) ha guardato con interesse alle cifre diffuse da numerose altre importanti banche europee quali Deutsche Bank, Santander e Unicredit. Fra gli assicurativi poco mosse sono apparse Swiss Re (+0,14% a 107,30 franchi) e Zurich (-0,06% a 474,60 franchi.

Ha inciso negativamente sul listino Nestlé (-0,74% a 93,56 franchi), mentre una maggiore resistenza contro la corrente generale è stata offerta dagli altri due pesi massimi difensivi, Roche (+0,07% a 273,50 franchi) e Novartis (+0,08% a 96,26 franchi).

Nel mercato allargato hanno informato sull'andamento degli affari SGS (+10,38% a 92,10 franchi), EFG International (-0,59% a 13,50 franchi) e Temenos (-5,57% a 61,00 franchi).

hm, ats