La borsa svizzera chiude in ribasso una seduta tutta incentrata sull'attesa dei dazi del presidente americano Donald Trump: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'588,31 punti, in flessione dello 0,77% rispetto a ieri.

Su tutte le piazze mondiali ha dominato oggi il nervosismo: gli sguardi degli operatori erano rivolti a Washington, che a partire dalle 22.00 dovrebbe fornire indicazioni sulle barriere doganali che intende imporre agli altri paesi. Ma le preoccupazioni saranno allora tutt'altro che finite, perché a quel punto andranno valutate le misure di rappresaglia che intenderanno adottare i vari partner commerciali.

Nel frattempo sta crescendo il timore che i dazi e la relativa incertezza che provocano possano portare a un indebolimento dell'economia statunitense. Per il momento ciò non sembra però essere il caso, visto che secondo i dati della multinazionale statunitense attiva nella gestione del personale ADP, il settore privato ha creato più impieghi di quanto atteso. Per avere un quadro completo bisognerà comunque attendere i dati ufficiali sul mercato del lavoro che saranno diffusi venerdì.

In Svizzera sotto pressione si sono trovati Novartis (-1,63% a 96,82 franchi) e Roche (-1,92% a 286,80 franchi), sulla scia di un possibile assoggettamento del comparto farmaceutico ai dazi statunitensi, fin qui evitati. Si è difeso meglio il terzo peso massimo, Nestlé (-0,40% a 89,80 franchi).

Si sono mossi poco i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-0,28% a 45,73 franchi), Geberit (+0,36% a 552,80 franchi), Holcim (-0,08% a 95,58 franchi), Kühne+Nagel (-0,20% a 202,70 franchi) – interessata da un'indagine fiscale in Italia, con perquisizioni e sequestri – nonché Sika (-0,19% a 213,30 franchi).

In ambito finanziario Partners Group (-1,35% a 1246,00 franchi) si è trovata più in difficoltà di UBS (-0,07% a 26,78 franchi). In modo non unitario hanno terminato gli assicurativi Swiss Life (+0,45% a 812,40 franchi), Swiss Re (-0,07% a 152,00 franchi) e Zurich (-0,42% a 619,80 franchi).

Nel mercato allargato in controtendenza si è mostrata Dätwyler (+5,02% a 121,40 franchi), che ha annunciato l'avvio della produzione di componenti per le siringhe che servono alla somministrazione dei farmaci anti-obesità. SGS (-4,34% a 85,48 franchi) era da oggi scambiata senza dividendo.