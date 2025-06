La multa inflitta a Nestlé Waters nel canton Vaud ha trascinato il listino al ribasso. Keystone

La borsa svizzera termina la seduta in netto ribasso, in chiara reazione alle incertezze macroeconomiche legate alla situazione in Medio Oriente: l'indice dei valori guida SMI ha chiuso a 11'880.12 punti, in flessione dello 0,91% rispetto a ieri.

Keystone-SDA SDA

Il mercato azionario elvetico, dopo un avvio positivo, ha perso slancio nel corso della giornata, mostrando una performance generalmente negativa, con la maggior parte dei titoli principali in calo e l'indice tornato al di sotto della soglia dei 12'000 punti. Ciò riflette un sentimento cauto tra gli investitori, probabilmente influenzato da incertezze macroeconomiche e geopolitiche, come la tregua in Medio Oriente.

Le aspettative del mercato sono state influenzate anche dalle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che ha lasciato intravedere la possibilità di due tagli dei tassi d'interesse negli Stati Uniti entro l'anno. Tuttavia, il persistere di incertezze, come la disputa doganale non risolta, frena un movimento rialzista significativo.

Tra i titoli che hanno pesato maggiormente sull'indice, Nestlé ha subito un calo significativo del 2,74% (a 79,73 franchi), aggravato dai problemi nella divisione acque, cui è stata inflitta oggi una multa nel Canton Vaud.

Amrize, fresca di scissione da Holcim, ha perso il 3,99%, (a 40,54 franchi), in linea con la volatilità tipica post-spin-off. Altri titoli in ribasso includono Sika (-1,95%, a 215,80 franchi), Givaudan (-1,90%, a 3914 franchi), Kühne+Nagel (-1,59%, a 173,20 franchi), ABB (-0,97%, a 45,86 franchi) e Roche (-1,03%, a 259,40 franchi), con quest'ultima influenzata da una performance settoriale debole.

Sul fronte positivo, una manciata di titoli hanno registrato guadagni. Holcim è salita dell'1,00% (a 58,54 franchi), beneficiando di un sentimento favorevole post-scissione e di raccomandazioni positive degli analisti. Swiss Re (+0,88%, a 137,50 franchi), Alcon (+0,95%, a 70,42 franchi), UBS (+0,31%, a 25,85 franchi) e Logitech (+0,40%, a 73 franchi) hanno contribuito a limitare le perdite complessive dell'indice. Partners Group (+0,10%, a 1001,50 franchi) ha mostrato una lieve crescita, sostenuta da una valutazione stabile.