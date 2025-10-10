  1. Clienti privati
Mercati azionari La borsa svizzera chiude in ribasso

SDA

10.10.2025 - 18:00

Ultima seduta settimanale in calo per la Borsa svizzera
Ultima seduta settimanale in calo per la Borsa svizzera
Keystone

La Borsa svizzera chiude in ribasso una seduta che era proceduta senza una direzione ben precisa per quasi tutta la giornata: alla fine l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'481,48 punti, in flessione dell'1,01% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

10.10.2025, 18:00

10.10.2025, 18:01

Oggi gli investitori hanno guardato ancora ai segnali che arrivano da Washington di un prolungamento delle trattative sulla risoluzione dello shutdown in corso. Inoltre, l'accordo raggiunto tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza ha pesato sui titoli della difesa. Altro argomento che ha influenzato i mercati la difficile ricerca in Francia di un nuovo premier e di una nuova maggioranza di governo.

Ma, verso le 17.00, a provocare una brusca discesa delle principali piazze europee, è stato l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di stare valutando «un massiccio aumento dei dazi sui prodotti cinesi in arrivo negli Stati Uniti». «Avrei dovuto incontrare il presidente cinese Xi Jinping tra due settimane, all'Apec in Corea del Sud, ma ora sembra non esserci più motivo di farlo», ha scritto Trump sulla sua rete sociale Truth.

A Zurigo, a livello di singoli titoli, tra i pochi a salvarsi è stata Nestlé (+0,84% a 75,61 franchi), mentre sotto pressione hanno terminato gli altri due pesi massimi difensivi, Novartis (-1,56% a 104,96 franchi) e Roche (-1,16% a 290,20 franchi).

In negativo ha chiuso anche UBS (-0,68% a 32,13 franchi) aggiungendo altre perdite a quelle subite ieri. Nello stesso ambito finanziario male è apparsa Partners Group (-2,51% a 1008,50 franchi). Sotto la linea di demarcazione hanno terminato pure gli assicurativi Swiss Re (-0,40% a 151,10 franchi), Zurich (-0,21% a 573,40 franchi) e Swiss Life (-0,09% a 869,20 franchi).

In difficoltà, oggi, anche i valori particolarmente dipendenti dai cicli economici come ABB (-0,95% a 58,30 franchi), Amrize (-2,09% a 37,98 franchi), Geberit (-0,86% a 598,20 franchi), Holcim (-1,17% a 65,70 franchi), Kühne+Nagel (-1,36% a 148,80 franchi) e Sika (-1,21% a 171,15 franchi).

Maglia nera della giornata, infine, è risultata Alcon (-4,12% a 58,12 franchi).

