  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La Borsa svizzera chiude in ribasso

SDA

16.9.2025 - 17:45

Non è stata una buona giornata per il mercato elvetico.
Non è stata una buona giornata per il mercato elvetico.
Keystone

La borsa svizzera chiude in ribasso anche la seconda seduta della settimana: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 12'018,66 punti, in flessione dell'1,03% rispetto a ieri.

Keystone-SDA

16.09.2025, 17:45

L'attenzione degli investitori era già ampiamente rivolta alla decisione sui tassi della Federal Reserve, prevista per domani. È atteso un taglio del costo del denaro di 0,25 punti percentuali, ma alcuni esponenti punteranno su una riduzione ancora più marcata.

Almeno altrettanto importanti della mossa vera e propria sui tassi saranno i commenti che potrebbero delineare la futura linea d'azione dell'istituto. Il mercato sta attualmente considerando altri tre tagli entro la fine dell'anno.

A livello di singoli titoli si è messa in mostra Logitech (+0,71% a 87,64 franchi), che ha beneficiato di un aumento di obiettivo di corso operato da UBS.

In modo non perfettamente unitario si sono mossi altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come Amrize (-2,96% a 42,36 franchi), Geberit (-1,01% a 588,20 franchi), Holcim (-1,10% a 68,08 franchi), Kühne+Nagel (+0,06% a 166,65 franchi), ABB (-1,66% a 55,78 franchi) – che ha annunciato nuovi investimento negli Stati Uniti – e Sika (-0,60% a 182,65 franchi).

In ambito finanziario UBS (-1,96% a 32,47 franchi) ha sofferto come Partners Group (-2,15% a 1067,50 franchi). Vendite hanno interessato anche gli assicurativi Swiss Life (-1,37% a 823,20 franchi), Zurich (-2,25% a 556,80 franchi) e Swiss Re (-3,13% a 137,75 franchi).

Non sono riusciti a sostenere il listino i pesi massimi Nestlé (-0,10% a 71,89 franchi), Novartis (-0,80% a 96,88 franchi) e Roche (-0,77% a 258,40 franchi).

Nel mercato allargato Swiss Prime Site (-1,53% a 109,40 franchi) ha annunciato la nomina di un nuovo Ceo, mentre Schindler (-3,41% a 300,40 franchi) è apparsa in netto calo, a quanto sembra poiché un grande azionista ha venduto un pacchetto consistente di titoli.

I più letti

Barbara d'Urso risponde alle critiche: «Trash io? Non mi appartiene»
Il principe Harry parla dopo l'incontro con il padre re Carlo: «Ho la coscienza a posto»
Ecco come la stampa celebra la nostra eroina dei Mondiali Ditaji Kambundji
Michelle Hunziker sulla relazione con Nino Tronchetti Provera: «La vivo con naturalezza»
Il Comandante delle Forze aeree: «La situazione in Europa è estremamente pericolosa»

Altre notizie

Il sondaggio di AXA. Ecco come gli svizzeri decidono sugli averi di cassa pensione

Il sondaggio di AXAEcco come gli svizzeri decidono sugli averi di cassa pensione

«È stato un po' ingenuo». Temu si concentra sulla Svizzera, ma nessuno vuole unirsi al negozio online

«È stato un po' ingenuo»Temu si concentra sulla Svizzera, ma nessuno vuole unirsi al negozio online

Controffensiva. ASB lancia una nuova campagna per spiegare l'importanza delle banche

ControffensivaASB lancia una nuova campagna per spiegare l'importanza delle banche