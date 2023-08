Seduta negativa per la borsa svizzera (archivio) Keystone

La Borsa svizzera ha chiuso la seduta in perdita: l'incide SMI è sceso dell'1,22% terminando a 10'985,22 punti.

Gli operatori parlano di un «vero e proprio cocktail» di fattori che hanno causato la caduta dei prezzi. Le preoccupazioni per l'economia globale infatti sono state ulteriormente esacerbate dalle cattive notizie provenienti dalla Cina.

Pechino ha sospeso la pubblicazione mensile dei dati dettagliati sulla disoccupazione giovanile, dopo un'altra serie di indicatori economici deludenti a luglio. Il mese scorso il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente rispetto a giugno, raggiungendo il 5,3%. Per i giovani tra i 16 e i 24 anni a giugno la seconda economia mondiale ha registrato un livello record del 21,3%.

Anche il settore immobiliare è di nuovo in fermento. Country Garden, uno dei maggiori gruppi immobiliari cinesi, sta affrontando un colossale debito e prevede di registrare una forte perdita quest'anno. Alla fine del 2021, il promotore immobiliare China Evergrande è stato dichiarato in default, sollevando timori per la stabilità del settore. La crisi del settore immobiliare continua a soffocare nel Paese. La banca centrale cinese ha abbassato il tasso di interesse per i prestiti a un anno. «Ma ci vorrà del tempo per avere effetto», ha dichiarato un operatore di borsa.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, ci sono dubbi sul fatto che la banca centrale, la Fed, riuscirà a gestire un atterraggio morbido per l'economia. Inoltre, i tassi di interesse potrebbero rimanere alti più a lungo. Gli operatori di mercato sperano che la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed, prevista per domani sera, faccia luce su questo aspetto.

Tutti i titoli del listino principale hanno chiuso in rosso, ad eccezione di Holcim (+0,13% a 60,0 franchi) e Logitech (+0,40% a 59,70 franchi). Visibilmente colpito dal rallentamento economico in Cina il gruppo del lusso Richemont, che ha registrato la peggior perdita percentuale: -2,39% (a 126,35 franchi). Per lo stesso motivo anche Swatch, che fa parte del listino SLI (i 30 titoli più importanti) ha perso il 2,96.

Novartis, che oggi ha ceduto lo 0,76% (a 90,23 franchi), tramite la filiale di generici Sandoz ha rivendicato il successo di uno studio clinico avanzato su una versione biosimilare di aflibercept, il cui prodotto di riferimento è commercializzato dalla concorrente tedesca Bayer e dall'americana Regeneron. Gli altri due pesi massimi difensivi Roche (-0,98% a 262,25 franchi) e Nestlé (-1,44% a 103 franchi) hanno pesato ancora più sul mercato.

UBS (-0,58% a 20,58 franchi) ha limitato le perdite. La banca con le tre chiavi dovrà pagare al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DoJ) 1,4 miliardi di dollari per risolvere la controversia sui mutui subprime che ha portato alla grave crisi finanziaria del 2008.

Il mercato allargato è stato animato da diversi risultati semestrali. Straumann (-3,32%), azienda specializzata in impianti dentali nei primi sei mesi ha visto l'utile netto ridursi di oltre un quinto a 206,0 milioni di franchi svizzeri. La direzione ha comunque ribadito la sua tabella di marcia per l'intero anno.

Fra le altre aziende che hanno pubblicato oggi i risultati, il fornitore di attrezzature da laboratorio Tecan (+7,79%), come previsto, ha chiuso il primo semestre 2023 con risultati in forte calo, vista l'assenza dei ricavi legati al Covid-19 e la forza del franco, ma ha confermato le sue ambizioni per l'intero anno. Anche l'azione dell'azienda biofarmaceutica Basilea (+11,67%) ha registrato un'impennata, dopo il ritorno all'utile nel primo semestre. Huber+Suhner (-7,46%), specialista in sistemi di connettività elettrica, ha invece registrato un calo 12,7% dell'utile netto a 38,2 milioni di franchi.

mc, ats