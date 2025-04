Un'altra giornata no per il mercato elvetico. Keystone

La Borsa svizzera ha vissuto un'altra giornata di passione, chiusa comunque in leggero recupero rispetto ai minimi di seduta: l'indice dei valori guida SMI ha terminato a 11'047,48 punti, in flessione del 5,16% rispetto a venerdì.

Keystone-SDA SDA

Dopo una partenza caratterizzata da un ribasso deciso, ma pur sempre abituale, il mercato è quasi immediatamente crollato, arrivando a perdere oltre il 6%, in linea con le altre piazze europee, in reazione ad arretramenti ancora più imponenti in Asia.

I corsi si sono poi però stabilizzati, con l'SMI che è riuscito a difendere la quota di 11'000 punti. Nel finale c'è stato anche lo spazio per una ripresa, dopo che è circolata la voce che il presidente americano Donald Trump starebbe valutando una pausa nell'applicazione dei dazi: è poi però arrivata la smentita.

Fra giovedì (-2,45%), venerdì (-5,14%) e oggi è però stato un bagno di sangue, che conferma le ultime settimane da incubo: basti pensare che l'SMI ha perso il 16% in poco più di un mese, cioè dal massimo annuale di 13'199,05 punti dello scorso 3 marzo. La performance 2025 è così ormai diventata negativa: -5%.

«L'umore sul mercato azionario è ai minimi storici», ha affermato un operatore.

Paura per le conseguenze delle barriere doganali di Trump

Dappertutto a dominare gli eventi sono le conseguenze delle barriere doganali imposte da Trump: il timore è che sulla scia delle guerre commerciali – la Cina ha già risposto con contro-misure e pure l'Unione Europea si mostra ferma – l'economia globale entri in una spirale di recessione.

Nel contempo inoltre i dazi potrebbero rinfocolare ulteriormente l'inflazione, rendendo ancora più difficile la lotta al rallentamento congiunturale. Questo fa sì che praticamente nessun settore sia stato risparmiato dall'ondata di vendite: anche le società che non operano negli Stati Uniti hanno perso valore, in alcuni casi in modo assai significativo.

Crisi per tutte le società

Ancora una volta in estrema difficoltà si è trovata Partners Group (-9,74% a 969,80 franchi), mentre dopo l'iniziale sbandamento UBS (-2,97% a 22,57 franchi) è riuscita almeno in parte a contenere le perdite. Nello stesso comparto finanziario hanno annaspato Swiss Life (-7,23% a 706,00 franchi), Swiss Re (-6,24% a 129,80 franchi) e Zurich (-5,55% a 534,00 franchi).

Le paure circa un rallentamento dell'economia planetaria hanno tarpato le ali ai valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (-4,00% a 39,41 franchi), Geberit (-4,14% a 509,40 franchi), Holcim (-5,37% a 81,06 franchi), Kühne+Nagel (-5,26% a 171,05 franchi) e Sika (-6,51% a 183,25 franchi).

La prospettiva di finire forse in un secondo tempo nel tritacarne dei dazi americani ha spinto gli investitori ad allontanarsi anche da valori quali Roche (-6,00% a 246,10 franchi) e Novartis (-5,34% a 87,12 franchi). Non sono sfuggiti alla tendenza generale nemmeno le azioni a carattere molto difensivo come Nestlé (-4,28% a 83,62 franchi).