  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Chiusura in calo per la Borsa svizzera

SDA

21.8.2025 - 18:35

La Borsa svizzera termina la seduta in negativo.
La Borsa svizzera termina la seduta in negativo.
Keystone

Penultima seduta settimanale in calo per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI ha ceduto lo 0,28% a 12'241,67 punti rispetto a ieri.

Keystone-SDA

21.08.2025, 18:35

I principali mercati azionari europei guardano con attenzione agli Stati Uniti, dove oggi ha preso il via il simposio della Federal Reserve (Fed) a Jackson Hole, tra i monti del Wyoming.

Dal vertice gli investitori si attendono nuovi sviluppi per quanto riguarda la futura politica monetaria di Washington, in un contesto macroeconomico colmo di incertezze legate soprattutto all'impatto dei dazi. Domani è previsto il discorso del numero uno della Fed Jerome Powell.

In Svizzera e nel Vecchio Continente, poi, occhi sempre ancora puntati alle trattative di pace in corso tra Russia e Ucraina avviate dal presidente USA Donald Trump.

Sul fronte interno il listino è stato trainato dalla specialista del settore tecnologico Logitech (+0,65% a 80,52 franchi). In ordine sparso i pesi massimi difensivi: bene il colosso farmaceutico Novartis (+0,49% a 102,86 franchi), quasi invariata la concorrente Roche (+0,04% a 262,50 franchi), mentre Nestlé (-0,35% a 75,87 franchi) ha concluso le contrattazioni in rosso.

Per quanto riguarda lo SMI, a terminare la giornata con il segno più sono stati solo cinque titoli. Oltre a quelli già citati, in positivo ha chiuso anche Amrize (+0,10% a 39,64 franchi).

Maglia nera anche oggi la società specializzata in oftalmologia Alcon (-2,56% a 63,88 franchi), che pare non essersi ancora ripresa dopo la caduta libera dell'ultima seduta (ieri ha perso il 9,40%), condizionata dai risultati semestrali.

I più letti

Belen trasforma la figlia in un brand esclusivo: «Luna Marì» diventa un marchio
I guardiani dei rifugi si disperano dei turisti inesperti: «Vogliono prosciutto e melone»
Alessandra Amoroso risponde alle critiche: «Il mio pancione ti dà fastidio?»
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?»
Chiara Pavan: «Chiamatemi cheffe. Se la parola esiste, perché non usarla?»

Altre notizie

Svizzera. Il Consiglio federale autorizza una riduzione dello zucchero in questi alimenti e bevande

SvizzeraIl Consiglio federale autorizza una riduzione dello zucchero in questi alimenti e bevande

Sperimentale a Zurigo. Just Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot

Sperimentale a ZurigoJust Eat sperimenta la consegna di pasti a domicilio tramite robot

Dalla Svizzera. Aumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA

Dalla SvizzeraAumentano anche a luglio le esportazioni di oro negli USA