Dopo un'apertura in rialzo, la Borsa svizzera ha perso terreno nel corso della mattinata per poi muoversi sempre al di sotto della linea di demarcazione e chiudere con l'indice dei valori guida SMI in calo dello 0,57% a 13'000,24 punti.

Sui mercati persiste l'incertezza in fatto di barriere commerciali brandite dal presidente degli USA Donald Trump. Sempre sul fronte macroeconomico, l'indice Hcob Pmi composito della produzione dell'Eurozona è salito a marzo a 50,4 punti da 50,2 di febbraio, ma in maniera più moderata rispetto alle attese del mercato che stimava un incremento a 50,8 punti.

A livello svizzero, sul listino principale hanno pesato i pesi massimi difensivi, Nestlé (-2,27% a 89,60 franchi), Roche (-1,62% a 304,20 franchi) e Novartis (-1,12% a 98,12 franchi), che hanno chiuso tutti in rosso.

I titoli particolarmente sensibili ai cicli congiunturali ABB (+0,02% a 50,00 franchi), Geberit (-0,60% a 562,20 franchi), Kühne+Nagel (+0,09% a 212,70 franchi), Holcim (+0,92% a 100,70 franchi) e Sika (+0,62% a 227,00 franchi) hanno mostrato un andamento non unitario.

Bene il settore finanziario con UBS in progressione dell'1,01% a 29,09 franchi e Partners Group in crescita dell'1,74% a 1345,50 franchi. Tutti in positivo anche gli assicurativi: Zurich (+0,10% a 611,60 franchi), Swiss Life (+0,64% a 792,00 franchi) e Swiss Re (+1,25% a 150,30 franchi).

Il miglior titolo è stato Alcon (+2,30% a 81,76 franchi) che ha annunciato l'acquisizione della società di tecnologie mediche Lensar negli Stati Uniti per un importo che potrebbe arrivare fino a 430 milioni di dollari.