La Borsa svizzera ha chiuso l'ultima seduta della settimana al ribasso. L'indice SMI ha perso lo 0,95% fissandosi a 10'348,60 punti, dopo aver toccato un minimo annuale di 10'341,75 punti all'inizio della seduta.

Il mercato azionario svizzero non è riuscito a uscire dal rosso venerdì pomeriggio, nonostante un leggero rialzo nella tarda mattinata. Gli investitori stanno digerendo le notizie, tra il timore di un'escalation in Medio Oriente, che alimenta il rialzo dei prezzi del petrolio, e i commenti del capo della Fed che lasciano intravedere a una ripresa dei rialzi dei tassi.

«Chi si aspettava di sentire il capo della Fed Jerome Powell adottare un tono meno 'falco' alla luce dei recenti rialzi dei rendimenti è rimasto deluso», osserva CMC Markets in un commento, «poiché ha segnalato che, nonostante le recenti manovre sui tassi, le condizioni finanziarie non sono probabilmente abbastanza rigide». Tanto più che gli ultimi dati sull'occupazione mostrano la forza del mercato del lavoro statunitense.

I tre pesi massimi hanno oscillato attorno alla linea di demarcazione in giornata. Novartis (+0,06% a 84,80 franchi), che martedì presenterà i risultati luglio-settembre, e Roche (+0,23% a 239,00 franchi) hanno chiuso in positivo, mentre Nestlé è in calo dello 0,27% (a 98,48 franchi). Stifel ha leggermente abbassato il prezzo obiettivo del gigante alimentare di Vevey, ma comunque raccomanda di acquistare il titolo. Anche Baader Helvea ha abbassato il prezzo obiettivo di Nestlé, pur ritenendo che la multinazionale sia ben posizionata in un contesto difficile.

L'azione Sika, in positivo durante la giornata, ha perso in chiusura lo 0,55% (a 217 franchi). L'azienda attiva nei prodotti chimici per l'edilizia Sika ha registrato una forte crescita del fatturato nei primi nove mesi dell'anno, grazie soprattutto all'acquisizione di MBCC, ex filiale del gigante tedesco BASF. Le vendite sono aumentate del 5,6% su base annua, raggiungendo gli 8,45 miliardi di franchi, ha riferito oggi l'azienda in un comunicato. In valuta locale, la progressione è stata del 12,4%. Nonostante il rallentamento del settore edile, ostacolato dall'aumento dei tassi di interesse in diverse parti del mondo, Sika è riuscita a migliorare la propria redditività.

Gli altri valori ciclici hanno terminato in forte ribasso: ABB (-2,38% a 29,54 franchi), Geberit (-2,53% a 416,90 franchi), Holcim (-2,76% a 54,92 franchi).

In netto calo anche UBS (-2,76% a 21,11 franchi) e Partners Group (-2,70% a 950,20 franchi), come pure gli assicuratori Swiss Life (-3,03% a 556,60 franchi) , Swiss Re (-2,52% a 95,90 franchi) e Zurich Insurance (-2,00% a 417,20 franchi).

Sul mercato allargato, le azioni della Rieter (-1,24% a 79,60 franchi) hanno seguito in linea di massima l'andamento del mercato, dopo l'annuncio di ulteriori massicci tagli alla forza lavoro in risposta al crollo della domanda nei primi nove mesi del 2023 che, sebbene previsto, ha sorpreso la comunità per la sua entità.

mc, ats