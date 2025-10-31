  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari La borsa svizzera chiude in calo, SMI -061%

SDA

31.10.2025 - 18:13

Borsa svizzera ha chiuso in negativo (foto d'archivio)
Borsa svizzera ha chiuso in negativo (foto d'archivio)
Keystone

La Borsa svizzera ha vissuto una giornata negativa nella sua ultima seduta della settimana e ha chiuso con l'indice dei valori guida SMI in flessione dello 0,61% a 12'234,50 punti.

Keystone-SDA

31.10.2025, 18:13

31.10.2025, 18:26

Nessun impatto sull'andamento dello SMI ha avuto la pubblicazione dei dati sull'inflazione della zona euro di ottobre – leggermente calata al 2,1% su base annua rispetto al 2,2% di settembre – particolarmente attesa dagli investitori. Neppure l'apertura positiva di Wall Street ha avuto ripercussioni.

Soprattutto i titoli di peso difensivi continuano a pesare sul listino principale svizzero. Dopo il rapido aumento tra la fine di settembre e la metà di ottobre, l'umore si è nuovamente notevolmente deteriorato. Secondo quanto si dice sul mercato, a mancare sono soprattutto stimoli positivi.

Sul fronte interno solo cinque titoli hanno chiuso con segno più: Novartis (+0,37% a 99,27 franchi), UBS (+0,16% a 30,73 franchi), Alcon (+0,10% a 59,80 franchi), Holcim (+0,03% a 71,34 franchi) e Sika (+0,06% a 157,05 franchi). A differenza di Novartis, in netta flessione hanno invece chiuso gli altri due pesi massimi difensivi Nestlé (- 0,76% a 76,88 franchi) e Roche (-0,98% a 258,90 franchi).

Pesanti cali sono stati registrati anche dai titoli assicurativi con Swiss Re che ha ceduto l'1,90% a 146,60 franchi, Zurich che ha lasciato sul terreno l'1,70% a 559,00 franchi e Swiss Life che ha perso lo 0,82% a 872,40 franchi. Tra i ciclici la contrazione maggiore è stata registrata da Amrize (-1,92% a 41,48 franchi).

I più letti

Il culto Rolex: marketing, mito e una narrazione senza tempo
Altra svolta in vista per Lindsey Vonn? Possibile cambio di sport in estate
Una valanga travolge il campo base dell'Annapurna, ecco il video
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo
Tensione tra Giorgia e Achille Lauro a X Factor: ecco cos'è successo

Altre notizie

Svizzera. Offerte di lavoro in calo nel settore bancario

SvizzeraOfferte di lavoro in calo nel settore bancario

Studio. Le aziende si attendono più cyberattacchi e l'IA aggrava la situazione

StudioLe aziende si attendono più cyberattacchi e l'IA aggrava la situazione

Contro il nuovo CMN. Sciopero dei lavoratori edili: dopo il Ticino oggi tocca a Berna

Contro il nuovo CMNSciopero dei lavoratori edili: dopo il Ticino oggi tocca a Berna