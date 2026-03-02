  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Borsa svizzera: chiusura in forte calo

SDA

2.3.2026 - 17:52

La Borsa svizzera ha risentito dell'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran, mentre si valutano gli impatti economici della chiusura dello stretto di Hormuz.
La Borsa svizzera ha risentito dell'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran, mentre si valutano gli impatti economici della chiusura dello stretto di Hormuz.
Keystone

La Borsa svizzera ha chiuso la prima seduta della settimana in forte calo: l'indice dei valori guida SMI ha perso l'1,29% a 13'834,10 punti.

Keystone-SDA

02.03.2026, 17:52

02.03.2026, 18:02

Tra le bluechip spiccano il colosso elvetico della logistica Kühne+Nagel, che ha terminato tra i pochissimi titoli sopra la linea di demarcazione (+1,70%), e, sul versante opposto, il gruppo attivo nel lusso Richemont, che ha concluso le contrattazioni da maglia nera (-5,72%).

Sotto i riflettori l'escalation in Medio Oriente dopo l'attacco congiunto di Usa e Israele all'Iran, mentre si valutano gli impatti economici della chiusura dello stretto di Hormuz.

Ad appesantire i principali listini le vendite che hanno colpito il lusso, le auto, le banche e le assicurazioni. Della guerra hanno risentito pure le compagnie aeree e il turismo.

I più letti

Ecco tutte le leggi che entrano in vigore in Svizzera in marzo
Medio Oriente in fiamme: si apre un nuovo fronte in Libano, colpiti anche Cipro, Qatar e Arabia Saudita
I media russi sull'escalation in Medio Oriente: «Precursore della Terza guerra mondiale»

Altre notizie

Dopo l'attacco all'Iran. Mercati sotto attacco: boom per il gas (+39%), scivolano le Borse

Dopo l'attacco all'IranMercati sotto attacco: boom per il gas (+39%), scivolano le Borse

Svizzera. Swissmem: «Altri rischi nell'industria macchine dopo il 2025 già difficile»

SvizzeraSwissmem: «Altri rischi nell'industria macchine dopo il 2025 già difficile»

Svizzera. La Banca nazionale è pronta a intervenire contro l'apprezzamento del franco

SvizzeraLa Banca nazionale è pronta a intervenire contro l'apprezzamento del franco