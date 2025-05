La borsa svizzera chiude in calo (archivio) Keystone

La Borsa svizzera ha chiuso in calo dopo aver virato in positivo nel primo pomeriggio. L'indice guida SMI ha perso lo 0,27% fissandosi a 12'132 punti.

Keystone-SDA SDA

L'accordo tra Cina e Stati Uniti, che elimina gran parte di dazi reciproci, è entrato in vigore oggi. Secondo i commentatori, l'euforia che ha fatto seguito all'annuncio di questa «tregua» sta lentamente svanendo e le incertezze stanno nuovamente aumentando.

«Gli investitori stanno cercando di decidere se riposizionare i loro portafogli in modalità 'risk off', solo pochi giorni dopo aver giurato di dover rimanere sulla difensiva», ha spiegato John Plassard della banca Mirabaud.

Sul fronte interno non ci sono state notizie significative sul fronte societario e su quello economico, a parte i risultati di Alcon, pubblicati ieri in tarda serata. Il gigante dell'oftalmologia ha perso il 7,63% (a 73,16 franchi), il maggior calo tra le blue chip. Secondo gli operatori di mercato, la società non ha soddisfatto le aspettative degli analisti e ha deluso anche le sue prospettive moderate.

Il maggior guadagno invece è quello messo a segno da Geberit (+2,67% a 600,60 franchi). Jefferies ha alzato il rating a «buy» da «underperform» poiché la società dovrebbe beneficiare del miglioramento dell'attività edilizia in Europa. Positivi anche altri valori particolarmente dipendenti dalla congiuntura come ABB (+0,28% a 47,29 franchi), Holcim (+1,09% a 98,18 franchi) e Sika (+0,96% a 220,60 franchi).

Hanno chiuso in rialzo pure Kühne+Nagel (+2,21% a 191,90 franchi) e Logitech (+0,63% a 73,22 franchi), che avevano perso molto in seguito alla controversia sui dazi. Terminano con segno più gli assicurativi Swiss Re (+1,20% a 148,10 franchi), Zurich (+0,77% a 574,20 franchi) e Swiss Life (+1,07% a 829 franchi).

Fra i pesi massimi difensivi solo Nestlé ha chiuso in rialzo (+0,14% a 85,19 franchi). I farmaceutici Novartis (-0,84% a 89,34 franchi) e Roche (-1,74% a 254,50 franchi) sono di nuovo in calo, come pure Lonza (-0,56% a 570,60 franchi).