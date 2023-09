Chiude in pareggio quasi perfetto la Borsa svizzera. Keystone

Inizia la settimana in equilibrio la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI fa registrare un -0,00% a 11'014,26 punti.

A livello congiunturale, gli economisti contattati dal Centro di ricerca congiunturale (KOF) del Politecnico federale di Zurigo hanno stimato l'evoluzione dell'economia svizzera in maniera leggermente peggiore rispetto a tre mesi fa. Nel cosiddetto KOF-Consensus il PIL 2024 è visto al ribasso dall'1,6% all'1,3%.

Sul piano internazionale la giornata è invece risultata relativamente avara di notizie rilevanti da un punto di vista congiunturale.

Novartis ha confermato oggi le grandi linee per la scissione dalla filiale generica Sandoz, a cominciare dal primo giorno di negoziati per la futura azione «SDZ», in agenda il 4 ottobre. Il titolo del colosso farmaceutico è cresciuto dello 0,61% a 92,50 franchi.

Positivi anche gli gli altri difensivi di peso: Nestlé ha guadagnato lo 0,22% a 107,14 franchi e Roche lo 0,06% a 249,55. Sotto la soglia di parità invece il bancario UBS, in contrazione dello 0,04% a 23,09.

Contrastati gli assicurativi, con Swiss Re in incremento dello 0,57% a 94,68 franchi e Swiss Life e Zurich in discesa rispettivamente dello 0,28% (a 571,80) e dello 0,80% (a 423,50). Male Richemont (2,39% a 114,25) e Logitech, maglia nera della giornata con un -2,40% a 62,52. Il titolo più pimpante risulta Holcim (+1,45% a 58,88).

nw, ats