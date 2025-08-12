  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari Chiusura in rialzo per la Borsa svizzera

SDA

12.8.2025 - 18:09

Chiusura positiva per la Borsa svizzera.
Chiusura positiva per la Borsa svizzera.
Keystone

Seconda seduta settimanale in rialzo per la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni l'indice dei titoli guida SMI ha guadagnato lo 0,14% a 11'886,41 punti rispetto a ieri.

Keystone-SDA

12.08.2025, 18:09

12.08.2025, 18:10

Il mercato azionario elvetico ha reagito così ai dati sull'inflazione tendenziale statunitense, che resta stabile al 2,7%, e leggermente inferiore al +2,8% stimato dagli economisti. Occhi degli investitori ancora puntati Oltreoceano per quanto riguarda la «sfida a distanza» tra Donald Trump e il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, esortato dal tycoon – sul suo social Truth – ad «abbassare i tassi immediatamente».

Tra i più tonici della seduta odierna spiccano i valori particolarmente sensibili ai cicli economici come ABB (+1,61% a 54,12 franchi), Kuehne+Nagel (+1,30% a 170,80 franchi), Holcim (+0,95% a 67,92 franchi) e Amrize (+0,93% a 38,97 franchi).

Bene, in ambito tecnologico, anche Logitech (+1,37% a 79,86 franchi), all'indomani della «tregua tariffaria» di 90 giorni tra Cina e USA dichiarata da Trump. Un'intesa che prevede tra l'altro versamenti al governo americano del 15% dei ricavi nel Dragone realizzati con le vendite dei chip H20 e MI308.

A dare slancio alla Borsa elvetica è stato poi il colosso farmaceutico Novartis (+0,22% a 96,23 franchi). In ordine sparso gli altri due pesi massimi difensivi Roche (+0,04% a 246,40 franchi) e Nestlé (-0,60% a 71,69 franchi).

Osservata speciale è stata infine UBS (-0,16% a 31,86 franchi), dopo la notizia pubblicata ieri sera dall'agenzia Reuters, secondo la quale un investitore istituzionale, non meglio specificato, avrebbe deciso di mettere in vendita ben 16 milioni di azioni dell'istituto bancario, pari a una quota di circa lo 0,5% del capitale azionario.

Sempre in campo finanziario, giornata da dimenticare per l'assicuratore SwissRe, che al termine delle contrattazioni ha perso l'1,16% a 149,05 franchi, risultando il peggiore fra le blue chip.

I più letti

Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano
Anna Tatangelo parla della gravidanza, di Gigi D'Alessio e di un grande dolore: «Pesavo 55 chili»

Altre notizie

Big Tech. Perplexity sfida Google, offre 34,5 miliardi per Chrome

Big TechPerplexity sfida Google, offre 34,5 miliardi per Chrome

Guerra commerciale. Sollievo per l'industria elvetica dell'oro: Trump non imporrà dazi sul metallo prezioso

Guerra commercialeSollievo per l'industria elvetica dell'oro: Trump non imporrà dazi sul metallo prezioso

Svizzera. La Cassa malatti KLuG chiude bottega a fine anno per problemi finanziari

SvizzeraLa Cassa malatti KLuG chiude bottega a fine anno per problemi finanziari