Dopo un'apertura in rosso, la Borsa svizzera ha recuperato terreno nel corso della mattinata e ha chiuso con l'indice dei valori guida SMI in crescita dell'1,02% a 12'229,17 punti.

Gli operatori parlano di una giornata di contrattazione tranquilla anche rispetto al giorno precedente, quando quattro blue chip hanno presentato i loro risultati.

Gli investitori, a caccia di indizi sulle prossime mosse delle banche centrali riguardo all'allentamento della politica monetaria, erano oggi in particolare attesa dei dati sull'inflazione statunitense misurata dall'indice Pce, il personal consumption expenditure, che la Federal Reserve usa come uno dei principali indicatori delle pressioni sui prezzi. L'indice, risultato in linea con quanto prevedevano le stime degli analisti, ha segnato un aumento del 2,5% su base annua e dello 0,1% rispetto al mese precedente.

Sul fronte interno, Nestlé, che ieri aveva registrato una pesante perdita (-5,07%), dopo l'annuncio della flessione del fatturato e della revisione al ribasso degli obiettivi annuali, risulta ancora in calo (-1,01%, a 87,92 franchi). «Le vendite successive alla relazione semestrale, percepita come deludente, stanno continuando», ha detto un operatore. Gli altri due pesi massimi difensivi Roche e Novartis guadagnano rispettivamente il 3,06% a 286,00 franchi e lo 0,54% a 97,45 franchi.

Nel comparto finanziario UBS sale dell'1,36% a 26,91 franchi, mentre più contenuta è la progressione di Partners Group (+0,38% a 1180,00 franchi. Più omogenei risultano i titoli assicurativi: Zurich cresce dello 0,88% a 478,80 franchi, Swiss Re dello 0,98% a 108,30 franchi e Swiss Life dello 0,72% a 669,60 franchi.

Tutti in positivo ad eccezione di Kühne+Nagel (-0,22% a 267,70 franchi) – che insieme a Nestlé sono gli unici titoli a chiudere in rosso – appaiono i valori particolarmente sensibili alla congiuntura: ABB (+2,07% a 48,22 franchi), Geberit (+1,06% a 553,40 franchi), Sika (+1,35% a 262,00 franchi) e in misura minore Holcim (+0,36% a 83,64 franchi), che oggi ha annunciato i risultati semestrali con un fatturato in calo.

La maglia rosa va a Lonza che ha messo a segno un +3,79% a 581,00 franchi

