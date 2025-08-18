Chiusura in rosso per la Borsa svizzera. (Immagine d'archivio). Keystone

Giornata in rosso per la Borsa svizzera, con l'indice dei titoli guida SMI che al termine delle contrattazioni perde lo 0,02% a 12'071,88 punti.

Keystone-SDA SDA

A livello internazionale le notizie congiunturali di rilievo sono risultate scarse, con i mercati che restano in attesa dei risultati dei colloqui sull'Ucraina.

Il deficit commerciale della Spagna è aumentato in modo significativo nel primo semestre dell'anno, raggiungendo i 25,1 miliardi di euro, in crescita del 58,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A livello svizzero, nel secondo trimestre 2025 la produzione nel settore secondario è scesa dello 0,4% su base annua. I fatturati sono calati dell'1,2%.

Nel ramo turistico, il numero di pernottamenti in luglio – secondo le prime stime – dovrebbe aver registrato un incremento dell'1,9% su base annua. La quota dei visitatori internazionali sarebbe cresciuta del 2,2%, mentre quella dei turisti interni dell'1,5%.

Fra le blue chip, chiudono contrastati i difensivi di peso: Novartis guadagna lo 0,73% a 100,22 franchi, Roche termina in pareggio a 256,00 franchi e Nestlé perde lo 0,18% a 72,21.

Stesso discorso per gli assicurativi, con Swiss Life che guadagna lo 0,04% a 902,40 franchi e Swiss Re e Zurich che perdono rispettivamente lo 0,13% (a 145,75) e lo 0,51% (a 588,00). Negativo il bancario UBS, che lascia sul terreno lo 0,43% a 32,10.

Il titolo più pimpante di giornata è risultato Alcon, in incremento dell'1,39% a 71,52 franchi, mentre la maglia nera va ad Amrize, in discesa dell'1,85% a 40,91.