  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Mercati azionari In attesa dell'incontro tra Trump e Zelensky chiusura in rosso per la Borsa svizzera

SDA

18.8.2025 - 17:54

Chiusura in rosso per la Borsa svizzera. (Immagine d'archivio).
Chiusura in rosso per la Borsa svizzera. (Immagine d'archivio).
Keystone

Giornata in rosso per la Borsa svizzera, con l'indice dei titoli guida SMI che al termine delle contrattazioni perde lo 0,02% a 12'071,88 punti.

Keystone-SDA

18.08.2025, 17:54

18.08.2025, 18:29

A livello internazionale le notizie congiunturali di rilievo sono risultate scarse, con i mercati che restano in attesa dei risultati dei colloqui sull'Ucraina.

Il deficit commerciale della Spagna è aumentato in modo significativo nel primo semestre dell'anno, raggiungendo i 25,1 miliardi di euro, in crescita del 58,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

A livello svizzero, nel secondo trimestre 2025 la produzione nel settore secondario è scesa dello 0,4% su base annua. I fatturati sono calati dell'1,2%.

Nel ramo turistico, il numero di pernottamenti in luglio – secondo le prime stime – dovrebbe aver registrato un incremento dell'1,9% su base annua. La quota dei visitatori internazionali sarebbe cresciuta del 2,2%, mentre quella dei turisti interni dell'1,5%.

Fra le blue chip, chiudono contrastati i difensivi di peso: Novartis guadagna lo 0,73% a 100,22 franchi, Roche termina in pareggio a 256,00 franchi e Nestlé perde lo 0,18% a 72,21.

Stesso discorso per gli assicurativi, con Swiss Life che guadagna lo 0,04% a 902,40 franchi e Swiss Re e Zurich che perdono rispettivamente lo 0,13% (a 145,75) e lo 0,51% (a 588,00). Negativo il bancario UBS, che lascia sul terreno lo 0,43% a 32,10.

Il titolo più pimpante di giornata è risultato Alcon, in incremento dell'1,39% a 71,52 franchi, mentre la maglia nera va ad Amrize, in discesa dell'1,85% a 40,91.

I più letti

Ecco le professioni che vedranno aumentare di più gli stipendi nel 2026
In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
Gli hobby bizzarri delle star: scopri le passioni di Johnny Depp, Brad Pitt e molti altri
Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche

Altre notizie

Votazioni 28 settembre. Valore locativo, ci sarà maggiore equità fiscale con la sua abolizione

Votazioni 28 settembreValore locativo, ci sarà maggiore equità fiscale con la sua abolizione

Titoli di Stato. L'Italia si avvicina alla Francia, spread sotto 10 punti

Titoli di StatoL'Italia si avvicina alla Francia, spread sotto 10 punti

Grazie anche agli Euro femminili. Il numero di pernottamenti alberghieri progredisce in Svizzera

Grazie anche agli Euro femminiliIl numero di pernottamenti alberghieri progredisce in Svizzera