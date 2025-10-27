Giornata in rosso per la Borsa svizzera. (Immagine d'archivio). Keystone

Chiusura in rosso oggi per la Borsa svizzera. Dopo la chiusura delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI perde lo 0,32% a 12'527,59 punti.

La giornata è passata tutta in negativo. Questo nonostante la buona notizia internazionale riguardo alla fiducia delle imprese tedesche: i dati di ottobre sono salite oltre il previsto, portandosi a quota 88,4 punti a fronte degli 88,1 punti pronosticati. Lo ha reso noto l'istituto Ifo, il cui dato di settembre si era fermato a 87,7 punti.

Sul fronte interno, la Svizzera è poi risultata in uno studio il Paese più competitivo al mondo. Il primo posto fra 58 nazioni è stato ottenuto grazie alle ottime valutazioni nei settori economia e istruzione.

Nemmeno l'apertura positiva di Wall Street ha permesso all'indice elvetico di virare in territorio positivo.

Fra le blue chip, i difensivi di peso hanno trascinato il listino verso il basso: Roche ha perso l'1,33% a 267,40 franchi, Novartis lo 0,88% a 103,16 e Nestlé lo 0,28% a 79,90.

Un po' meglio, seppur contrastati, hanno fatto i titoli assicurativi, con Zurich e Swiss Life in incremento rispettivamente dell'1,07% (a 574,00 franchi) e dello 0,84% (a 878,60), e Swiss Re in perdita dello 0,30% a 150,65. Bene il bancario UBS, in crescita dell'1,10% a 30,74.

Il titolo più pimpante di giornata è risultato Kühne+Nagel (+1,61% a 158,85 franchi) seguito da Logitech (+1,19% a 89,90). La maglia nera va invece a Sika, sprofondata del 4,35% a 168,50.