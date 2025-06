Chiusura timidamente positiva per la Borsa svizzera. Keystone

Chiusura positiva oggi per la Borsa svizzera, anche se solo timidamente. Al termine delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI guadagna lo 0,06% a 12'323,40 punti. Il mercato aveva iniziato in rosso, ma è poi gradualmente salito in territorio positivo.

Keystone-SDA SDA

Nel corso della giornata sono giunti alcuni dati congiunturali. Il Pil della Gran Bretagna è sceso ad aprile dello 0,3% rispetto a marzo, quando era cresciuto dello 0,2%. Il dato, diffuso dall'ufficio di Statistica britannico, è inferiore alle attese degli economisti, che si attendevano una contrazione dello 0,1%.

La Germania potrebbe dal canto suo riprendersi con forte slancio del 2026, ed avere una crescita dell'1,5% del Pil. È quello che segnala l'istituto Ifo, che ha quasi raddoppiato le stime, precedentemente ferme allo 0,8%.

Negli Stati Uniti sono intanto rimaste invariate a quota 248'000 unità le richieste di sussidi alla disoccupazione. Gli analisti scommettevano su 242'000.

Fra le blue chip, risulta particolarmente negativa la prestazione degli assicurativi: Swiss Re – maglia nera di giornata – ha perso il 3,20% a 137,50 franchi, Zurich l'1,61% a 564,00 e Swiss Life lo 0,76% a 806,80. In ribasso anche il titolo del bancario UBS (-1,08% a 26,53).

Positivi invece i difensivi di peso: Novartis ha guadagnato l'1,10% a 98,08 franchi, Roche l'1,00% a 272,60 e Nestlé lo 0,33% a 85,44. Molto bene hanno fatto anche Lonza, miglior titolo di giornata con un +1,11% a 583,40, e ABB, in incremento dello 0,82% a 47,69.