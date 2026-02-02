  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Finanza Borsa svizzera, forte aumento degli scambi in gennaio

SDA

2.2.2026 - 18:00

C'è stato molto lavoro durante il mese di gennaio.
C'è stato molto lavoro durante il mese di gennaio.
Keystone

La borsa svizzera ha registrato un avvio d'anno dinamico, con volumi di negoziazione in netta crescita in gennaio.

Keystone-SDA

02.02.2026, 18:00

02.02.2026, 18:06

La ripresa dell'attività, dopo il tipico rallentamento di dicembre, è stata trainata in particolare da una domanda vivace per gli ETF (Exchange Traded Funds, i fondi quotati) e per i prodotti strutturati.

I dati diffusi oggi dalla società di gestione SIX indicano che il volume totale degli scambi ha raggiunto i 105,4 miliardi di franchi. Questo valore rappresenta un incremento del 23% rispetto al dicembre 2025 e una crescita del 10% su base annua.

Il segmento degli ETF ha visto volumi salire dell'85% sul mese precedente, toccando quota 17,8 miliardi di franchi. Ancora più marcata la performance dei prodotti strutturati, con un aumento dell'87% e volumi per 1,2 miliardi di franchi.

Anche il mercato azionario, il comparto più ampio, ha confermato il dinamismo generale, con un incremento dei volumi del 15% fino a 74,9 miliardi di franchi. A completare il quadro, i titoli a reddito fisso hanno messo a referto di 11,2 miliardi, in crescita del 14%.

L'inizio d'anno positivo si inserisce in un contesto di mercato che, dopo un 2025 brillante, si preannuncia più complesso per il 2026, con gli analisti che invitano alla cautela a fronte di crescita economica debole e le tensioni geopolitiche.

I più letti

Vreni Schneider su Alberto Tomba: «Uomo da sogno, ma tra noi non avrebbe funzionato»
Quando ha guadagnato Alex Honnold per scalare i 501 metri del Taipei 101 senza nessuna sicurezza?
Allerta meteo per forti nevicate in Ticino e nel Moesano, nella fase più intensa anche in pianura

Altre notizie

Mercati valutari. Franco più debole su dollaro ed euro, corsi a 0,78 e 0,92

Mercati valutariFranco più debole su dollaro ed euro, corsi a 0,78 e 0,92

Per la prima volta. L'autorità UE fissa limiti massimi per la cereulide nel latte in polvere

Per la prima voltaL'autorità UE fissa limiti massimi per la cereulide nel latte in polvere

KOF. Le prospettive di impiego migliorano, oltre la media pluriennale

KOFLe prospettive di impiego migliorano, oltre la media pluriennale