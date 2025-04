La Borsa svizzera in profondo rosso, il tracollo colpisce anche l'Europa

Tutti i 20 titoli che compongono l'SMI sono in forte ribasso. KEYSTONE

Dopo le Borse asiatiche, che hanno accusato il temuto tracollo alla riapertura dei mercati, anche la Borsa svizzera ha aperto in profondo rosso: alle 09:15 l'indice dei valori guida SMI era in flessione del 7% rispetto alla scorsa settimana. Nemmeno i mercati europei sono stati immuni all'incertezza causata dai dazi di Donald Trump.

Anche la Borsa svizzera ha accentuato le perdite: alle 09:15 l'indice dei valori guida SMI era in flessione del 7% rispetto alla scorsa settimana.

Il tracollo dei mercati azionari colpisce anche quelli europei in avvio di seduta: Francoforte, Parigi, Madrid, Londra e Milano perdono rispettivamente il 9,1%, il 6,5%, il 4,7%, il 5,5% e il 3,4%. Mostra di più

Dopo un avvio in netto calo (-1,5%) la borsa svizzera ha accentuato le perdite: alle 09:15 l'indice dei valori guida SMI segnava 10'820,84 punti, in flessione del 7% rispetto a venerdì.

Tutti i 20 titoli che compongono l'SMI sono in forte ribasso.

Il tracollo dei mercati colpisce anche quelli europei

Il tracollo dei mercati azionari colpisce anche quelli europei in avvio di seduta: la Borsa di Francoforte lascia il 9,1%, Parigi cede il 6,5%, Madrid perde il 4,7%, Londra flette del 5,5% e Milano arretra del 3,4%, ma molti titoli non riescono ad aprire per eccesso di ribasso.

Le Borse cinesi affondano

E anche le borse cinesi affondano sui timori di guerra commerciale e recessione dopo i contro-dazi di Pechino al 34% su tutti i beni importati dagli USA in risposta alle tariffe del presidente americano Donald Trump: l'indice Composite di Shanghai cede il 7,34%, a 3096,58 punti, mentre quello di Shenzhen perde il 10,79%, a quota 1777,37.

I listini hanno una debole reazione nel finale anche di fronte all'annuncio secondo cui il fondo sovrano cinese Central Huijin ha aumentato ancora le sue partecipazioni, e continuerà a farlo in futuro, di fondi indicizzati aperti (Etf) negoziati in borsa allo scopo di favorire il funzionamento stabile dei mercati di capitali.

Nuovo crollo di Tokyo sulla scia dei timori sui dazi

La Borsa di Tokyo segna la terza maggiore flessione di sempre con gli investitori costantemente più preoccupati per una spirale senza controllo sul commercio globale e il rischio di possibili ritorsioni dopo l'entrata in vigore dei dazi americani.

Il listino di riferimento Nikkei lascia sul terreno il 7,83% a quota 31'136,58 punti. Sul fronte dei cambi lo yen prosegue la fase di rivalutazione sul dollaro, a un livello di 145,20, e sull'euro a 159,80.

L'Europa scivola ancora

Sulla scia del crollo di Wall Street venerdì e delle borse asiatiche oggi per i dazi di Trump, i listini europei non trovano pace e scivolano ancora.

Francoforte, che è partita in calo di oltre il 9%, cede il 7,4%, Milano e Parigi, che hanno fatto fatica in avvio perché gran parte dei titoli non riuscivano a entrare agli scambi per eccesso di ribasso, perdono rispettivamente il 7,6% e il 5,9%. Pesante anche Londra (-5,2%). Zurigo arretra del 6,7%.

Hong Kong sprofonda

La Borsa di Hong Kong crolla e registra la seduta peggiore dalla crisi finanziaria del 1997 sui timori di una guerra commerciale e di una recessione globale, in scia ai controdazi cinesi al 34% sull'import dall'America annunciati venerdì in risposta alle tariffe aggiuntive di Trump sul made in China, sempre al 34%: l'indice Hang Seng cede il 13,22%, a ridosso dei minimi di giornata, a 19'828,30 punti, sulle vendite che hanno falcidiato titoli bancari e tecnologici.

Taiwan chiude a -9,7%

Le borsa di Taiwan chiude la seduta in calo del 9,7%, registrando la peggiore perdita mai segnalata dal listino di Taipei: l'indice Taiex brucia 2065,87 punti, attestandosi a quota 19'232,35 punti.

Alla borsa svizzera titoli in calo del 65%, ma era uno sbaglio

Il panico generale sui mercati azionari ha portato anche una grande confusione: stando a quanto riferisce l'agenzia Awp i sistemi di quotazione della borsa svizzera SIX, presumibilmente sovraccarichi, hanno mostrato cali di entità inimmaginabile per diverse azioni negoziate.

Per l'istituto di gestione patrimoniale EFG International, ad esempio, il sistema ha mostrato una contrazione di circa il 65% come primo prezzo, mentre per la banca online Swissquote la flessione era del 62%.

Si trattava però chiaramente di cosiddetti «mistrades», ossia di transazioni con prezzi errati: le relative operazioni sono state rapidamente dichiarate non valide da SIX.

Nel frattempo il quadro si è normalizzato. I cali di prezzo di EFG (-9,7%) e Swissquote (6,0%) sono ancora consistenti, ma rimangono in linea con quanto ci si può aspettare nell'attuale contesto, che vede l'SMI scendere di circa il 5%.

In generale EFG risente del deterioramento del contesto del mercato azionario, mentre Swissquote è probabilmente influenzata dalla riduzione di corso delle criptovalute.