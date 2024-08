Annunciato il lancio del "SIX 1,5°C Climate Equity" Keystone

SIX, il gruppo finanziario che gestisce la Borsa svizzera, ha annunciato oggi il lancio di un nuovo indice, il «SIX 1,5°C Climate Equity».

Il suo scopo, si legge in un comunicato, è aiutare gli investitori a individuare le imprese i cui modelli aziendali attuali e futuri sono in linea con l'Accordo di Parigi sul clima.

Le società quotate sul SIX Swiss Exchange, precisa la nota, possono presentare domanda per entrare nel nuovo catalogo, la cui adesione avviene in modo volontario. Per ottenere la certificazione, che è valida un anno, le società interessate devono presentare a SIX un documento sul rispetto dei requisiti, che dovrà essere rilasciato da un organismo autorizzato (attualmente: S&P e SGS).

I requisiti da rispettare sono tre. Il primo consiste in un'analisi top-down, che determina se l'intera catena di valore dell'impresa è in linea con l'obiettivo di 1,5°C. Il secondo valuta, nell'ambito di una verifica bottom-up, la credibilità che l'impresa continuerà a raggiungere gli obiettivi. Il terzo corrisponde a una valutazione a livello aziendale per verificare che almeno il 50% dei ricavi e degli investimenti dell'impresa contribuiscono all'obiettivo dell'1,5°C fissato a Parigi.

