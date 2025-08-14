  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guerra commerciale La Borsa svizzera non teme i dazi USA: viaggia oltre i 12'000 punti

SDA

14.8.2025 - 11:00

Sul mercato di Zurigo al momento Trump non fa paura.
Sul mercato di Zurigo al momento Trump non fa paura.
Keystone

La borsa svizzera si conferma poco incline a lasciarsi impressionare dai dazi del 39% voluti dal presidente americano Donald Trump e dai fallimenti finora registrati dal Consiglio federale nel tentare di far tornare il 79enne sulla sua decisione.

Keystone-SDA

14.08.2025, 11:00

14.08.2025, 11:03

Stamani l'indice di riferimento SMI è salito per la prima volta da circa tre settimane a questa parte oltre i 12'000 punti, segnando un massimo a 12'026 punti, per poi ripiegare lievemente verso quota 11'995 punti, con una progressione dello 0,13% rispetto alla chiusura di ieri.

Se il mercato dovesse terminare con il segno più si tratterebbe della sesta chiusura positiva consecutiva. Prima delle 17.30 molto può però ancora succedere: gli investitori si muovono con prudenza, in attesa soprattutto del vertice di domani in Alaska fra il presidente Trump e il suo omologo russo Vladimir Putin.

Al momento l'indice SMI presenta una performance da inizio gennaio del +3,4%. Rispetto al massimo dell'anno (13'199 punti il 3 marzo) il listino è invece arretrato dell'11,1%.

I più letti

Il pesce ragno scompiglia le vacanze in Grecia: decine di segnalazioni di punture
Addio a «Pomeriggio Cinque»: da settembre il dopo pranzo di Canale 5 cambia volto
Stefano De Martino è alle spalle: Belen Rodriguez ha trovato un nuovo amore
Ecco Petunia, il «cane più brutto del mondo»
Suri Cruise oggi: ecco com'è cambiata la figlia di Tom e Katie Holmes

Altre notizie

Finanza digitale. Swissquote sempre in crescita, presto salirà di livello per la Finma

Finanza digitaleSwissquote sempre in crescita, presto salirà di livello per la Finma

Anche in Ticino e Grigioni. Aumentano ancora gli affitti in Svizzera, ma a ritmo più lento

Anche in Ticino e GrigioniAumentano ancora gli affitti in Svizzera, ma a ritmo più lento

Mercati azionari. La Borsa svizzera apre poco mossa

Mercati azionariLa Borsa svizzera apre poco mossa