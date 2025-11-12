  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Era il 2 aprile La Borsa svizzera sale ai massimi dal «Liberation Day» di Trump

SDA

12.11.2025 - 14:00

Sono giornate positive per gli investitori.
Sono giornate positive per gli investitori.
Keystone

È un momento favorevole per la borsa svizzera: l'indice di riferimento SMI, che comprende i 20 valori principali del mercato, è salito oggi a 12'790 punti.

Keystone-SDA

12.11.2025, 14:00

12.11.2025, 14:09

Vale a dire il massimo dall'annuncio di un ampio pacchetto di dazi americani il 2 aprile, il cosiddetto «Liberation Day» voluto dal presidente Donald Trump.

La performance del 2025 è al momento del +10,3%, ma l'indicatore è ancora del 3,1% sotto il record dell'anno, che è stato raggiunto il 3 marzo a quasi 13'200 punti (per la precisione 13'199,05 punti) e che è nel contempo il livello più alto di sempre.

I corsi delle azioni sono favoriti dalla prospettiva di un possibile accordo commerciale fra Berna e Washington, che abbasserebbe le barriere doganali, come pure dalla prevista fine dello shutdown negli Stati Uniti, il blocco delle attività governative federali non essenziali in assenza di una legge di bilancio: è infatti previsto per oggi il voto alla Camera dei rappresentati sulla base di un accordo già raggiunto al Senato.

Come si ricorderà l'SMI – Swiss Market Index – è nato ormai quasi quattro decenni or sono, il 30 giugno 1988. Allora partì con 1500 punti e nel frattempo si è quindi moltiplicato per 8,5 volte. Il punto più basso risale al 14 gennaio 1991, con 1287,60 punti.

Per fare i confronti internazionali va peraltro sottolineato che l'SMI – contrariamente ad altri indici, come il DAX tedesco – si basa solo sul corso delle azioni e non ingloba i dividendi e altri cambiamenti di capitale. Può anche essere utile rammentare che solo dal 2007 l'SMI comprende stabilmente 20 titoli: in precedenza il numero era variato fra un minimo di 18 nel 1993 e un massimo di 29 nel 2000.

I dazi pesano sull'economia. Si profila un crollo globale della borsa? Ecco l'analisi dell'esperto di Raiffeisen

I dazi pesano sull'economiaSi profila un crollo globale della borsa? Ecco l'analisi dell'esperto di Raiffeisen

I più letti

«Io non ci sono più»: Valentina lascia Domenico in diretta tv
Scoperto in Australia un animale spaventoso, ecco di cosa si tratta
Belen Rodriguez provoca, Stefano De Martino non la prende bene
Dopo il volo diretto più lungo al mondo, si va verso un altro record nei cieli
Ecco la prima foto del pilota svizzero Noah Dettwiler dopo l'orribile incidente

Altre notizie

Cina. Pubblicato un libro sul pensiero economico di Xi Jinping

CinaPubblicato un libro sul pensiero economico di Xi Jinping

Il parere. Un esperto: «Sì a UBS come banca globale, ma ai vertici devono esserci degli svizzeri»

Il parereUn esperto: «Sì a UBS come banca globale, ma ai vertici devono esserci degli svizzeri»

Assicurazioni. Swiss Life cresce ancora: aumentano premi, commissioni e afflussi

AssicurazioniSwiss Life cresce ancora: aumentano premi, commissioni e afflussi