Mercati azionariAlla Borsa svizzera lo SMI è atteso in profondo rosso per la guerra in Iran
2.3.2026 - 08:48
La Borsa svizzera dovrebbe iniziare le contrattazioni odierne con pesanti perdite a causa della guerra in Iran. Per l'indice di riferimento SMI si profilano perdite di circa il 2%. I 20 titoli dello SMI sono attesi tra -1,4 e -3,5%.
Anche le principali borse europee vanno verso un avvio in netto calo, sulla scia dei listini asiatici. Sui mercati pesa la crisi in Medio Oriente, scatenata dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran.