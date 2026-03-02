  1. Clienti privati
Mercati azionari Alla Borsa svizzera lo SMI è atteso in profondo rosso per la guerra in Iran

SDA

2.3.2026 - 08:48

Sui mercati pesa la crisi in Medio Oriente, scatenata dopo l'attacco di Usa e Israele in Iran.
Keystone

La Borsa svizzera dovrebbe iniziare le contrattazioni odierne con pesanti perdite a causa della guerra in Iran. Per l'indice di riferimento SMI si profilano perdite di circa il 2%. I 20 titoli dello SMI sono attesi tra -1,4 e -3,5%.

Keystone-SDA

02.03.2026, 09:05

Anche le principali borse europee vanno verso un avvio in netto calo, sulla scia dei listini asiatici. Sui mercati pesa la crisi in Medio Oriente, scatenata dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran.

