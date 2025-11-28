Passanti osservano l'andamento dello SMI sugli schermi di una filiale UBS alla Bahnhofstrasse di Zurigo (foto d'archivio). Keystone

La Borsa svizzera ha chiuso poco mossa anche oggi: il principale indice SMI ha terminato gli scambi guadagnando lo 0,02% a 12'833,96 punti.

Keystone-SDA SDA

Gli operatori di borsa hanno descritto il mercato come tranquillo, con pochi scambi privi di impulsi significativi. A causa del giorno festivo per il Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, le borse statunitensi erano chiuse ieri e la seduta odierna è ridotta, costringendo i mercati europei a operare a bassi regimi.

La giornata festiva negli Usa ha anche fermato la diffusione di dati macroeconomici. Senza contare che oggi è il Black Friday e che molti operatori americani sono assenti, avendo approfittando del ponte verso un lungo week-end. A ciò si è inoltre aggiunto un problema tecnico al Chicago Mercantile Exchange (CME).

In questa giornata priva di spunti di rilievo, hanno realizzato guadagni sopra l'1% Amrize (+1,97% a 41,40 franchi), Givaudan (+1,71% a 3’387,00 franchi) e ABB (+1,05% a 57,72 franchi).