Mercati azionari Borsa svizzera: lo SMI sale dello 0,02%

SDA

28.11.2025 - 18:02

Passanti osservano l'andamento dello SMI sugli schermi di una filiale UBS alla Bahnhofstrasse di Zurigo (foto d'archivio).
Passanti osservano l'andamento dello SMI sugli schermi di una filiale UBS alla Bahnhofstrasse di Zurigo (foto d'archivio).
Keystone

La Borsa svizzera ha chiuso poco mossa anche oggi: il principale indice SMI ha terminato gli scambi guadagnando lo 0,02% a 12'833,96 punti.

Keystone-SDA

28.11.2025, 18:02

28.11.2025, 18:07

Gli operatori di borsa hanno descritto il mercato come tranquillo, con pochi scambi privi di impulsi significativi. A causa del giorno festivo per il Giorno del ringraziamento negli Stati Uniti, le borse statunitensi erano chiuse ieri e la seduta odierna è ridotta, costringendo i mercati europei a operare a bassi regimi.

La giornata festiva negli Usa ha anche fermato la diffusione di dati macroeconomici. Senza contare che oggi è il Black Friday e che molti operatori americani sono assenti, avendo approfittando del ponte verso un lungo week-end. A ciò si è inoltre aggiunto un problema tecnico al Chicago Mercantile Exchange (CME).

In questa giornata priva di spunti di rilievo, hanno realizzato guadagni sopra l'1% Amrize (+1,97% a 41,40 franchi), Givaudan (+1,71% a 3’387,00 franchi) e ABB (+1,05% a 57,72 franchi).

