Mercati azionari Borsa svizzera: lo SMI sale dello 0,07%

SDA

27.11.2025 - 17:56

Un pensionato osserva l'andamento della borsa (foto d'archivio)
Un pensionato osserva l'andamento della borsa (foto d'archivio)
Keystone

Giornata poco mossa oggi alla Borsa svizzera: l'indice principale SMI ha guadagnato lo 0.07% a 12'831.05 punti.

Keystone-SDA

27.11.2025, 17:56

27.11.2025, 18:20

A muoversi senza fretta oggi non è stata solo la borsa elvetica, ma tutte le principali borse europee. Ciò si spiega con la chiusura di Wall Street, spenta per festeggiare il Ringraziamento. La giornata festiva negli Usa ha anche fermato la diffusione di dati macroeconomici.

In questa giornata priva di spunti di rilievo, hanno realizzato guadagni sopra l'1% Partners Group (+1,88% a 952,60 franchi), Swiss Re (+1,10% a 142,05 franchi), Kuehne+Nagel (+1,10% a 161,15 franchi) e Lonza (+1,07% a 546,80 franchi).

Sull'altro fronte, sono quattro le società che hanno chiuso la giornata in «rosso», solo una delle quali con perdite superiori al punto percentuale. Si tratta di Roche (-1,15% a 309,30 franchi).

