Mercati azionari Borsa svizzera: Sonova esce dallo SMI

SDA

5.9.2025 - 18:39

Sonova uscirà dallo SMI il 19 settembre
Sonova uscirà dallo SMI il 19 settembre
Keystone

Tra due settimane le azioni Sonova non faranno più parte dello Swiss Market Index (SMI).

Keystone-SDA

05.09.2025, 18:39

L'uscita del produttore di apparecchi acustici, decisa da SIX, farà tornare l'indice principale della borsa svizzera a 20 componenti. Amrize, spin-off statunitense di Holcim quotato a fine giugno, resta invece nello SMI.

Adeguamenti previsti anche per lo Swiss Leader Index (SLI): entrerà Galderma, specialista della cura della pelle, mentre usciranno Adecco e SIG. Lo SLI tornerà così a 30 titoli. Gli indici saranno adeguati venerdì 19 settembre dopo la chiusura delle contrattazioni, con effetto da lunedì 22 settembre, precisa SIX in una nota.

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

