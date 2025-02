Mercato azionario svizzero verso il crollo a causa dei dazi voluti da Trump

Immagine d'illustrazione Keystone

Dopo un trend in rialzo durato circa due settimane, lunedì la Borsa svizzera dovrebbe registrare un calo significativo. La responsabilità è di Donald Trump e dei suoi dazi punitivi.

Lunedì lo SMI perderà probabilmente terreno in modo significativo.

Si prevede un calo dell'1,65% nelle contrattazioni pre-mercato.

L'introduzione di tariffe punitive da parte degli Stati Uniti nei confronti di Canada, Messico e Cina ha riacceso i timori di una guerra commerciale e di conseguenze negative per l'economia globale.

La tendenza al rialzo della borsa svizzera è probabilmente finita, almeno per il momento. L'introduzione di tariffe punitive da parte degli Stati Uniti nei confronti di Canada, Messico e Cina ha infatti riacceso i timori di una guerra commerciale e di conseguenze negative per l'economia globale.

Secondo la piattaforma del broker IG, il principale indice svizzero SMI dovrebbe scendere dell'1,65%, mentre l'indice tedesco DAX del 2,2%. Si prevedono ulteriori perdite anche sui mercati azionari statunitensi. I valori più bassi degli indici sono già visibili nelle borse asiatiche.

I trader temono quindi anche prese di profitto sulla borsa svizzera. Dopo il rialzo di inizio anno, il mercato locale è considerato ipercomprato e quindi suscettibile di una correzione. L'indice SMI è salito complessivamente dell'8,6% a gennaio, più del doppio rispetto all'anno precedente (+4,2%).

I dazi di Trump sono un peso

Le notizie sull'introduzione di dazi sulle importazioni avevano già frenato le borse di New York venerdì, ponendo fine alla corsa record. La situazione è proseguita all'inizio della settimana in Estremo Oriente, dove l'indice giapponese Nikkei è sceso di quasi il 3%. A Hong Kong, l'indice Hang Seng è sceso di oltre l'1%.

Anche le criptovalute sono crollate completamente da venerdì. Il Bitcoin è sceso del 9,1% da venerdì sera e ora è appena sopra i 93.000 dollari. Le criptovalute più piccole hanno perso il 15% e oltre in alcuni casi.

Il dollaro USA, a cui gli investitori amano rivolgersi come porto sicuro in tempi incerti, è chiaramente in rialzo. La guerra commerciale sta inoltre alimentando i timori di inflazione. Questo, a sua volta, impedisce alla Federal Reserve di abbassare i tassi d'interesse nei prossimi 12-18 mesi.

La coppia di valute dollaro-franco è attualmente scambiata a 0,9161 dopo 0,9106 franchi nella tarda serata di venerdì. La coppia euro-dollaro è invece scambiata a 1,0238 dopo 1,0374 dollari.

Timore di tassi d'interesse elevati

Da domani, martedì, gli Stati Uniti imporranno tariffe del 25% sulle importazioni dai vicini Messico e Canada e del 10% solo sulle importazioni di energia dal Canada. Un ulteriore 10% sarà imposto anche su tutte le importazioni dalla Cina.

L'UE potrebbe essere la prossima. Il presidente Donald Trump lo ha detto quando gli è stato chiesto se avrebbe imposto dazi anche sui prodotti provenienti dall'UE. È probabile che ciò influisca anche sull'industria svizzera, che fornisce gran parte dei suoi prodotti all'UE.

Secondo un commento di Capital Economics, la decisione del tycoon è il primo colpo di una guerra commerciale globale potenzialmente molto distruttiva.

Le importazioni dall'UE saranno probabilmente colpite nei prossimi uno o due mesi e una tariffa generale sarà introdotta ad aprile. Con i dazi elevati, aumentano anche le preoccupazioni per l'inflazione negli Stati Uniti e a livello globale.