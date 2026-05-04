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Finanza Volumi di scambio in netto calo in aprile per la Borsa svizzera

SDA

4.5.2026 - 18:00

Non è stato un mese molto dinamico.
Non è stato un mese molto dinamico.
Keystone

Netto calo degli scambi alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange: in aprile il volume complessivo è ammontato a 97,3 miliardi di franchi, in flessione del 19,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Keystone-SDA

04.05.2026, 18:00

04.05.2026, 18:16

Nel confronto con marzo l'arretramento è ancora più marcato: -26,6%.

Malgrado tale brusco rallentamento l'insieme del 2026 si mantiene ancora in territorio positivo: da gennaio ad aprile il totale delle contrattazioni ha raggiunto un volume di 439,9 miliardi di franchi, in crescita dell’1,7% su base annua, ha indicato oggi la società di gestione SIX.

Il mese di aprile si è chiuso con l'indice dei valori guida SMI a 13'136,27 punti. La performance dall'inizio dell'anno è del -1,0%.

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