FinanzaVolumi di scambio in netto calo in aprile per la Borsa svizzera
SDA
4.5.2026 - 18:00
Netto calo degli scambi alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange: in aprile il volume complessivo è ammontato a 97,3 miliardi di franchi, in flessione del 19,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Keystone-SDA
04.05.2026, 18:00
04.05.2026, 18:16
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Nel confronto con marzo l'arretramento è ancora più marcato: -26,6%.
Malgrado tale brusco rallentamento l'insieme del 2026 si mantiene ancora in territorio positivo: da gennaio ad aprile il totale delle contrattazioni ha raggiunto un volume di 439,9 miliardi di franchi, in crescita dell’1,7% su base annua, ha indicato oggi la società di gestione SIX.
Il mese di aprile si è chiuso con l'indice dei valori guida SMI a 13'136,27 punti. La performance dall'inizio dell'anno è del -1,0%.