In Europa l'unica borsa importante aperta è Londra. Keystone

Giornata di grande calma sui mercati finanziari, con molte piazze – Zurigo, Francoforte, Parigi, Milano e altre ancora – chiuse per la festività del primo maggio.

SDA

Rimane invece aperta a Londra, con l'indice Ftse 100 che, nell'avvicinarsi del giro di boa, è in rialzo di circa lo 0,19%: come noto l'indice ha raggiunto un suo massimo storico lunedì a 8189 punti.

Ieri Wall Street si è mostrata negativa (Dow Jones -1,49% a 37'815,92 punti, Nasdaq -2,04% a 15,657,82 punti), mentre per quanto riguarda le borse asiatiche va segnalato l'arretramento odierno di Tokyo (Nikkei -0,34% a 38'274,05 punti).

Dappertutto gli investitori sono in attesa delle notizie che arriveranno in serata dagli Stati Uniti: la Federal Reserve dovrà decidere sui tassi e gli operatori sperano in preziose indicazioni riguardo alle future mosse dell'istituto fondato nel 1913.

hm, ats