  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Petrolio BP rimuove il presidente Albert Manifold per gravi carenze di condotta

SDA

26.5.2026 - 14:47

Albert Manifold era presidente di BP da ottobre ma non godeva di un ampio sostegno all'interno del gruppo.
Albert Manifold era presidente di BP da ottobre ma non godeva di un ampio sostegno all'interno del gruppo.
Keystone

Il colosso petrolifero britannico BP ha annunciato la rimozione immediata del proprio presidente, Albert Manifold, citando «inaccettabili» problemi di governance e di condotta.

Keystone-SDA

26.05.2026, 14:47

26.05.2026, 14:53

Manifold aveva assunto l'incarico lo scorso ottobre ma non godeva di un ampio sostegno all'interno della società. Aveva spinto per un ritorno più rapido agli investimenti nel petrolio e nel gas nell'ambito di una marcia indietro rispetto alla transizione verde.

«Il consiglio di amministrazione è rimasto sorpreso e deluso nell'apprendere di problemi di governance e di condotta che ritiene inaccettabili e ha preso misure decisive», si legge in una nota della società, che non fornisce ulteriori dettagli in merito.

Manifold è stato sostituito ad interim da Ian Tyler. Il consiglio di amministrazione ha avviato subito la ricerca di un successore permanente.

BP ha perso oltre il 6% alla Borsa di Londra dopo l'annuncio, a riprova di quanto la decisione abbia colto i mercati di sorpresa.

Il gruppo britannico aveva – come gli altri colossi del settore – beneficiato dell'impennata dei prezzi degli idrocarburi legata alla guerra innescata in Medio Oriente dagli attacchi di USA e Israele all'Iran. I dati sul primo trimestre del 2026 avevano indicato profitti oltre i 3,8 miliardi di dollari fra gennaio e marzo, contro i 687 milioni dello stesso periodo del 2025.

I più letti

La Svizzera suda già a maggio. Ci aspetta un’estate rovente? Ecco cosa dicono le previsioni
Belen Rodriguez si barrica in casa e intervengono polizia, ambulanza e pompieri
Evelina Sgarbi attacca: «Mio padre portato in giro come un brand». La Balivo: «Ingeneroso»
Un Cessna colpisce una parapendista in volo, il video è da brividi
Reinhold Messner: «Ecco perché non avrei dovuto dare l'eredità ai miei figli»

Altre notizie

Studio KOF. Meno turisti in Svizzera in estate, mancheranno gli asiatici

Studio KOFMeno turisti in Svizzera in estate, mancheranno gli asiatici

Parola a un esperto. Dallo Swatch ai supermercati, ecco i numerosi trucchi che ci portano a fare acquisti

Parola a un espertoDallo Swatch ai supermercati, ecco i numerosi trucchi che ci portano a fare acquisti

Weekend di Pentecoste. Assalto agli aeroporti, 100'000 viaggiatori al giorno allo scalo di Zurigo

Weekend di PentecosteAssalto agli aeroporti, 100'000 viaggiatori al giorno allo scalo di Zurigo