Albert Manifold era presidente di BP da ottobre ma non godeva di un ampio sostegno all'interno del gruppo. Keystone

Il colosso petrolifero britannico BP ha annunciato la rimozione immediata del proprio presidente, Albert Manifold, citando «inaccettabili» problemi di governance e di condotta.

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Manifold aveva assunto l'incarico lo scorso ottobre ma non godeva di un ampio sostegno all'interno della società. Aveva spinto per un ritorno più rapido agli investimenti nel petrolio e nel gas nell'ambito di una marcia indietro rispetto alla transizione verde.

«Il consiglio di amministrazione è rimasto sorpreso e deluso nell'apprendere di problemi di governance e di condotta che ritiene inaccettabili e ha preso misure decisive», si legge in una nota della società, che non fornisce ulteriori dettagli in merito.

Manifold è stato sostituito ad interim da Ian Tyler. Il consiglio di amministrazione ha avviato subito la ricerca di un successore permanente.

BP ha perso oltre il 6% alla Borsa di Londra dopo l'annuncio, a riprova di quanto la decisione abbia colto i mercati di sorpresa.

Il gruppo britannico aveva – come gli altri colossi del settore – beneficiato dell'impennata dei prezzi degli idrocarburi legata alla guerra innescata in Medio Oriente dagli attacchi di USA e Israele all'Iran. I dati sul primo trimestre del 2026 avevano indicato profitti oltre i 3,8 miliardi di dollari fra gennaio e marzo, contro i 687 milioni dello stesso periodo del 2025.