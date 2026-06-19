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Glarona Il comprensorio di Braunwald dice addio allo sci e cerca la rinascita senza neve

SDA

19.6.2026 - 18:00

A Braunwald lo sci appartiene ormai già al passato.
A Braunwald lo sci appartiene ormai già al passato.
Keystone

La neve che si ritira e gli impianti che si fermano: il noto comprensorio di Braunwald dice addio allo sci e si lancia in un ambizioso processo di rinascita turistica per sopravvivere al clima che cambia.

Keystone-SDA

19.06.2026, 18:00

19.06.2026, 18:08

«Le Sportbahnen Braunwald adattano la loro offerta alle mutate condizioni climatiche ed economiche», indicano oggi l'azienda di gestione degli impianti di risalita e il locale ente turistico, spiegando che gli alti costi e il mutato comportamento della domanda hanno reso insostenibile il modello precedente.

Il risultato di un'approfondita analisi è stato inequivocabile: continuare come prima non è più possibile. Il punto centrale della nuova strategia è la rinuncia all'esercizio sciistico classico a partire dalla stagione invernale 2026/27.

Gli attori hanno avviato un processo partecipato per costruire il futuro, un approccio che coinvolgerà un gruppo strategico per definire una visione condivisa e chiarire ruoli e responsabilità.

«Le sfide sono troppo grandi per essere risolte singolarmente», afferma Richard Bolt, presidente del consiglio di amministrazione di Sportbahnen Braunwald, citato in un comunicato.

Il comune di Glarona Sud sostiene il progetto e anche il cantone ha promesso il suo aiuto attraverso i propri strumenti di promozione, mentre si valuta la possibilità di ottenere fondi anche dalla Confederazione, attraverso la Nuova politica regionale.

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