Le creazioni di Breguet sono spesso protagoniste di importanti aste. Keystone

Un marchio storico dell'orologeria svizzera avrà a breve un nuovo direttore: Breguet, azienda con sede a L'Abbaye (VD) fondata nel 1775 e da allora costantemente in attività, sarà guidata dal primo ottobre da Gregory Kissling.

SDA

Il dirigente 47enne neocastellano, attualmente membro della direzione di Omega, succederà a Lionel A Marca, che era alla testa dell'impresa dal 2021.

La notizia dell'avvicendamento, pubblicata oggi da Le Temps, è stata confermata all'agenzia Awp da un portavoce di Swatch, colosso che controlla entrambi i marchi citati.

Ingegnere e specialista in micromeccanica, Kissling lavora per il gruppo Swatch da oltre 20 anni, riferisce il quotidiano.

Lionel A Marca rimarrà da parte sua nel conglomerato, ma con altre funzioni.

Le Temps non esita a parlare di un valzer di dirigenti: non pochi manager hanno infatti cambiato di posto negli ultimi mesi, nell'ambito di un segmento di mercato che, come noto, vede gli affari calare, soprattutto in seguito al rallentamento della crescita in Cina.

hm, ats