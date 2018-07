Accoltellate 12 persone su autobus in Germania

Sterlina ai minimi Source: KEYSTONE/EPA/ROYAL MINT / HANDOUT

Brutte notizie per i turisti britannici in viaggio verso l'estero in uno dei fine settimana da bollino rosso per le partenze estive dal Regno Unito.

Lo sottolinea la Bbc, segnalando uno dei più bassi tassi di cambio della storia recente per la sterlina negli uffici di Moneycorp, che oggi nell'aeroporto di Stansted vendeva euro addirittura al di sopra della parità: a quota 0,89 per ciascuna sterlina.

A pesare è il picco negativo toccato ieri dalla valuta nazionale sia contro l'euro sia contro il dollaro Usa, indicati rispettivamente a 1,169 e a 1,304 per singolo pound: il livello più basso da nove anni.

Colpa degli allarmi tornati a salire sui negoziati per la Brexit, con l'ipotesi di divorzio senz'accordo avanzata apertamente ieri a Bruxelles come opzione possibile, oltre a essere evocata con crescente frequenza in Gran Bretagna.

Se a questo si aggiungono i costi e i pesanti interessi praticati dagli uffici di cambio, ecco spiegato come per il turista britannico una sterlina valga oggi meno d'un euro. E come il costo della vacanza sia destinato a impennarsi.