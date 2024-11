Claudia Buch ha avvertito sul difficile contesto geopolitico. Keystone

«In un contesto di rischi geopolitici elevati, la probabilità che si materializzino eventi estremi è aumentata». Lo afferma la presidente del Consiglio di sorveglianza Bce Claudia Buch al Parlamento europeo.

«Gli organi di gestione dovrebbero quindi garantire che le banche siano sufficientemente resilienti da una prospettiva finanziaria e operativa» con «quadri di gestione del rischio che catturino scenari avversi rilevanti per ciascuna banca. Inoltre, le banche dovrebbero ridurre le vulnerabilità ai rischi geopolitici attraverso pratiche di provisioning, pianificazione del capitale, resilienza informatica e accordi di esternalizzazione».

«Gli eventi avversi sono difficili da prevedere o quantificare per banche e mercati, poiché i modelli di rischio tradizionali non riescono a catturarne la natura incerta – spiega Buch -. Ciò può comportare un ritardo nell'identificazione dei rischi emergenti. Tuttavia, questi eventi hanno un impatto sulle banche attraverso i canali di rischio tradizionali, come i rischi di credito, di mercato, di liquidità e operativi».

«Ad esempio – afferma ancora -, le impennate dei prezzi dell'energia possono mettere a dura prova le industrie ad alta intensità energetica, influenzando l'affidabilità creditizia aziendale ed esponendo le banche a tassi di insolvenza più elevati. Le crescenti tensioni geopolitiche possono aumentare la volatilità del mercato finanziario, innescando correzioni dei prezzi delle attività. Le sanzioni finanziarie o gli attacchi informatici possono esacerbare i rischi».

