Il mondo della finanza italiana sta affrontando una giornata difficile.

In Italia la mossa a sorpresa del governo di Giorgia Meloni che tassa gli extra profitti delle banche sta mettendo in difficoltà i titoli degli istituti in borsa.

A Piazza affari affondano Bper (-11%) e Banco Bpm (-9%), ma soffrono anche Intesa Sanpaolo (-7%), Unicredit (-6%), Mps (-6%), Finco (-6%) Mediolanum (-5%), Mediobanca (-4%) e Banca Generali (-3%).

La tassa sugli extraprofitti bancari varrà sui bilanci 2022 e 2023. Il prelievo del 40% scatterà se il margine di interesse registrato nel 2022 «eccede per almeno il 3%» il valore dell'esercizio 2021.

Percentuale che sale al 6% confrontando il 2023 col 2022, prevede la norma approvata dal consiglio dei ministri.

La nuova tassa non potrà comunque superare il 25% del patrimonio netto.

