Carriera di 60 anni Buffett prepara l'addio, domani il suo ultimo giorno di lavoro

SDA

30.12.2025 - 16:30

Warren Buffett
Warren Buffett
Keystone

Mercoledì è l'ultimo giorno di lavoro di Warren Buffett.

Keystone-SDA

30.12.2025, 16:30

30.12.2025, 17:05

Domani infatti il guru della finanza farà un passo indietro dalla sua Berkshire Hathaway, mettendo fine a una carriera durata 60 anni durante la quale ha radicalmente trasformato la sua società in un colosso che vale oltre 1'000 miliardi.

Buffett passa il testimone del primo gennaio a Greg Abel. Buffett ha acquistato Berkshire Hathaway nel 1965 quando i titoli valevano 19 dollari, ora ne valgono 750'000.

