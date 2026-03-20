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Automobili BYD si espande in Svizzera: «L'obiettivo sono 50 concessionari entro il 2026»

SDA

20.3.2026 - 19:00

BYD è un marchio che sta crescendo.
BYD è un marchio che sta crescendo.
Keystone

BYD prosegue l'espansione in Svizzera: il costruttore automobilistico cinese ha inaugurato in febbraio e marzo altri nove punti di vendita e assistenza. Attualmente la rete di concessionari comprende 26 partner: 15 nella Svizzera tedesca, 9 in Romandia e 2 in Ticino.

Keystone-SDA

20.03.2026, 19:00

20.03.2026, 19:01

L'obiettivo è raggiungere quota 50 entro la fine dell'anno.

«Espandiamo costantemente la nostra presenza a livello nazionale e mettiamo la competenza tecnologica di BYD sempre più a disposizione delle nostre clienti e dei nostri clienti in tutta la Svizzera», afferma il direttore della filiale elvetica della società, Dimitris Chanazoglou, citato in un comunicato odierno.

«Il nostro focus rimane chiaro: offrire esperienze cliente di primo livello, rafforzare il nostro radicamento locale e garantire una crescita sostenibile e a lungo termine».

Fondata nel 1995, BYD (acronimo dell'espressione Build Your Dreams, costruisci i tuoi sogni) ha sede a Shenzhen ed è attiva a livello globale nei settori delle batterie ricaricabili, dei veicoli elettrici e delle energie rinnovabili.

La filiale automobilistica del gruppo, BYD auto, è stata creata nel 2003: l'azienda è la prima casa automobilistica al mondo ad aver interrotto la produzione di veicoli a combustibili fossili durante il passaggio a mezzi elettrici e per 12 anni consecutivi è rimasta in testa alle vendite di veicoli passeggeri a nuova energia in Cina.

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