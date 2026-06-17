Il numero di svizzeri che dispongono di budget elevati per le vacanze è in calo: la percentuale degli intervistati che spende più di 6'000 franchi all'anno è scesa dal 19% dell'anno scorso all'11,9%, stando a uno studio di Swiss Bankers.

In compenso, i budget di viaggio nella fascia di prezzo media sono aumentati, afferma il fornitore di servizi finanziari in un comunicato diffuso ieri sera. Con il 41,9%, la maggioranza dei circa mille intervistati spende ogni anno tra i 2'001 e i 4'000 franchi per i viaggi; si tratta di una quota nettamente superiore rispetto al 2025 (36,1%). La percentuale di persone con un budget di viaggio compreso tra 4'001 e 6'000 franchi è salita al 20,8%, a fronte del 17,3% dell'anno scorso.

Un terzo degli intervistati ha effettuato tre o più viaggi negli ultimi dodici mesi, si legge ancora nel comunicato. I conflitti in corso nel mondo influenzano le abitudini di viaggio degli svizzeri: più della metà evita il Medio Oriente e circa un quarto non intende recarsi in Russia e in Ucraina o negli Stati Uniti.