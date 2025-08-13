  1. Clienti privati
Cambi Dollaro ancora più debole sul franco: scende verso lo 0,80

SDA

13.8.2025 - 10:00

Il rapporto fra dollaro e franco è di fondamentale importanza in vari ambiti.
Il rapporto fra dollaro e franco è di fondamentale importanza in vari ambiti.
Keystone

Il dollaro ha perso ancora leggermente terreno sul franco, sulla scia degli ultimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti. La moneta americana ha stamani toccato un minimo a 0,8060 franchi, a fronte di 0,8077 di ieri sera e di 0,8109 di ieri mattina.



13.08.2025, 10:00

13.08.2025, 10:04

Il rincaro negli Usa – è notizia di ieri – si è attestato al 2,7% in luglio, vale a dire allo stesso livello di giugno. Gli esperti si aspettavano per contro un aumento al 2,8%, sulla scia di una progressione dei prezzi delle importazioni a causa dei dazi decisi dal presidente americano Donald Trump.

La stabilità dell'inflazione americana aumenta le probabilità di un taglio dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve nella riunione di settembre.

Per quanto riguarda la Svizzera, il prossimo esame trimestrale della situazione economica e monetaria da parte della Banca nazionale (BNS) è in programma il 25 settembre. Al momento gli esperti scommettono che l'istituto manterrà il tasso guida fermo allo 0,0%.

