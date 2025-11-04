  1. Clienti privati
Politica industriale Il Canton Soletta investe 4,6 milioni in Stahl Gerlafingen in difficoltà

SDA

4.11.2025 - 11:43

Il cantone di Soletta va in aiuto dell'acciaieria Stahl Gerlafingen (foto d'archivio)
Keystone

Il Canton Soletta investirà 4,6 milioni di franchi nell'acciaieria Stahl Gerlafingen, in difficoltà: con 63 voti a favore contro 24 il Parlamento ha approvato oggi il credito proposto dall'esecutivo.

Keystone-SDA

04.11.2025, 11:43

04.11.2025, 11:53

Viene così aperta la strada a un sostegno finanziario della Confederazione.

L'aiuto, destinato a coprire una parte dei costi di elettricità per quattro anni, non ha fatto l'unanimità: il PVL si è opposto, il PS e i Verdi si sono espressi a favore, mentre UDC, PLR e Centro hanno espresso pareri discordanti.

Lo scorso marzo, il Consiglio federale ha deciso di fornire un sostegno transitorio alle aziende di importanza strategiche, per un periodo di quattro anni, con effetto retroattivo dal 1° gennaio. Tuttavia, questo aiuto è subordinato alla condizione che il Cantone in cui ha sede l'azienda fornisca assistenza finanziaria all'azienda interessata.

Stahl Gerlafingen (SO), Swiss Steel (LU), Novelis (VS) e Constellium (VS) dovrebbero beneficiare di questo sostegno transitorio fino alla fine del 2028.

