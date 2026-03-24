Caos sui mercati azionari: cosa consigliano di fare gli esperti?

La guerra in Iran scatena il panicoCaos sui mercati azionari: cosa consigliano di fare gli esperti?
Sven Ziegler
24.3.2026
Guerra in Medio Oriente, aumento del prezzo del petrolio e mercati nervosi: molti investitori si chiedono se sia il momento di comprare o vendere azioni, oppure semplicemente aspettare. Due esperti di finanza spiegano cosa conta davvero in momenti come questo.
Sven Ziegler
24.03.2026, 06:00
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
Le crisi geopolitiche stanno attualmente causando forti fluttuazioni sui mercati azionari.
Gli esperti consigliano di non acquistare azioni di riflesso e di non farsi prendere dal panico.
I fattori decisivi sono i prezzi dell'energia, la politica monetaria e le strategie di investimento stabili.
I mercati azionari reagiscono con nervosismo all'escalation in Medio Oriente. L'aumento dei prezzi del petrolio, il possibile blocco dello Stretto di Hormuz e le preoccupazioni per le catene di approvvigionamento spingono molti investitori a chiedersi come reagire.
Soprattutto nei momenti di turbolenza, torna sempre lo stesso slogan di Borsa: «Buy the dip», cioè approfittare dei ribassi per acquistare azioni a prezzi più bassi. Ma gli esperti mettono in guardia dall'applicare automaticamente questa strategia.
«La frase viene usata quasi di riflesso sui mercati», afferma Chantal Häberli, pianificatrice finanziaria presso la fintech Selma Finance, in un'intervista a blue News. In alcune situazioni può funzionare, perché i mercati reagiscono inizialmente in modo eccessivo agli eventi geopolitici e poi si stabilizzano.
Häberli invita però alla cautela: «In situazioni di guerra, sarei più prudente». Il punto decisivo non è il calo dei prezzi in sé, ma ciò che lo provoca. «Per questo riformulerei il principio: non "comprare in calo", ma "capire il calo"».
Secondo Häberli, in questo momento è fondamentale osservare i prezzi dell'energia. Sono infatti uno dei canali più rapidi attraverso cui i conflitti geopolitici influenzano l'economia globale.
«L'aumento dei prezzi dell'energia ha un impatto diretto sull'inflazione e sui margini delle aziende», spiega.
Se il petrolio dovesse restare caro più a lungo - ad esempio superando stabilmente i 110 dollari al barile - anche le banche centrali potrebbero mantenere una politica monetaria restrittiva più a lungo.
Tre fattori, in particolare, saranno decisivi per valutare le conseguenze economiche di un conflitto: i prezzi dell'energia, la politica monetaria e le rotte commerciali con le catene di approvvigionamento.
Anche Matthias Geissbühler, Chief Investment Officer di Raiffeisen, considera i prezzi dell'energia un fattore chiave.
«La situazione attuale indica che la guerra con l'Iran potrebbe protrarsi», afferma a blue News. I prezzi dell'energia sono già aumentati in modo significativo. «Questo sviluppo non lascerà indenne l'economia».
Se lo Stretto di Hormuz restasse bloccato più a lungo, i prezzi del petrolio potrebbero mantenersi sopra i 100 dollari al barile. Ciò aumenterebbe la pressione inflazionistica a livello globale e peserebbe ulteriormente sull'economia.
Le conseguenze per i mercati azionari sono evidenti: «Nel complesso, ciò avrà un impatto negativo sugli utili di molte aziende», spiega Geissbühler. «Questo aumenta la pressione sui mercati nel breve termine».